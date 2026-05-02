Patatas Aguilar: una trayectoria marcada por la innovación y el arraigo

En el panorama agroalimentario de la Comunitat Valenciana, la empresa Patatas Aguilar se ha consolidado como un referente en el sector de la patata gracias a una trayectoria marcada por la constancia, la adaptación y la apuesta por la calidad. Su reciente reconocimiento en los Premios Agricultura organizados por Levante-EMV, en la categoría de Trayectoria, pone en valor décadas de trabajo en un mercado especialmente exigente y cambiante.

La historia de Patatas Aguilar se inicia como un proyecto familiar vinculado a la comercialización de patata de origen nacional. Con el paso de los años, la compañía ha evolucionado desde una estructura tradicional hacia un modelo empresarial modernizado, incorporando procesos de selección, lavado y envasado que han elevado los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Esta transformación ha sido clave para su crecimiento y para su consolidación en la distribución a gran escala.

Uno de los elementos diferenciales de la firma ha sido su compromiso con la trazabilidad y la relación directa con los agricultores. La empresa ha reforzado de forma progresiva su red de proveedores, fomentando prácticas agrícolas más sostenibles y asegurando una remuneración más estable en origen. Este enfoque ha permitido mejorar la confianza entre productor y distribuidor, un factor cada vez más relevante en la cadena alimentaria.

En un contexto marcado por la volatilidad de los precios, el aumento de los costes energéticos y las tensiones logísticas globales, Patatas Aguilar ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. La empresa ha respondido con inversiones en eficiencia operativa, optimización del transporte y diversificación de sus canales de aprovisionamiento, lo que le ha permitido mantener su competitividad sin renunciar a la calidad del producto.

El premio otorgado por Levante-EMV reconoce no solo el crecimiento empresarial, sino también el arraigo territorial y el compromiso con el sector primario. Patatas Aguilar representa un modelo de empresa que ha sabido combinar tradición e innovación, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena agroalimentaria valenciana y proyectando su actividad hacia el futuro con una visión de largo plazo.

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Además, la compañía continúa explorando nuevas líneas de innovación en el envasado y la presentación del producto, con el objetivo de responder a un consumidor cada vez más exigente y consolidar su presencia en mercados nacionales e internacionales. Este proceso refuerza su posicionamiento competitivo en el sector agroalimentario con proyección futuras.