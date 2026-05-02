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IV Premios Agricultura

Patatas Aguilar: una trayectoria marcada por la innovación y el arraigo

La empresa agroalimentaria es reconocida por su evolución, apuesta por la calidad y compromiso con el campo valenciano

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, y Robert Aguilar, director de Marketing de Patatas Aguilar.

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, y Robert Aguilar, director de Marketing de Patatas Aguilar. / Fernando Bustamante

Jaume Vidagañ

Jaume Vidagañ

València

En el panorama agroalimentario de la Comunitat Valenciana, la empresa Patatas Aguilar se ha consolidado como un referente en el sector de la patata gracias a una trayectoria marcada por la constancia, la adaptación y la apuesta por la calidad. Su reciente reconocimiento en los Premios Agricultura organizados por Levante-EMV, en la categoría de Trayectoria, pone en valor décadas de trabajo en un mercado especialmente exigente y cambiante.

La historia de Patatas Aguilar se inicia como un proyecto familiar vinculado a la comercialización de patata de origen nacional. Con el paso de los años, la compañía ha evolucionado desde una estructura tradicional hacia un modelo empresarial modernizado, incorporando procesos de selección, lavado y envasado que han elevado los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Esta transformación ha sido clave para su crecimiento y para su consolidación en la distribución a gran escala.

Uno de los elementos diferenciales de la firma ha sido su compromiso con la trazabilidad y la relación directa con los agricultores. La empresa ha reforzado de forma progresiva su red de proveedores, fomentando prácticas agrícolas más sostenibles y asegurando una remuneración más estable en origen. Este enfoque ha permitido mejorar la confianza entre productor y distribuidor, un factor cada vez más relevante en la cadena alimentaria.

En un contexto marcado por la volatilidad de los precios, el aumento de los costes energéticos y las tensiones logísticas globales, Patatas Aguilar ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. La empresa ha respondido con inversiones en eficiencia operativa, optimización del transporte y diversificación de sus canales de aprovisionamiento, lo que le ha permitido mantener su competitividad sin renunciar a la calidad del producto.

El premio otorgado por Levante-EMV reconoce no solo el crecimiento empresarial, sino también el arraigo territorial y el compromiso con el sector primario. Patatas Aguilar representa un modelo de empresa que ha sabido combinar tradición e innovación, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena agroalimentaria valenciana y proyectando su actividad hacia el futuro con una visión de largo plazo.

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Además, la compañía continúa explorando nuevas líneas de innovación en el envasado y la presentación del producto, con el objetivo de responder a un consumidor cada vez más exigente y consolidar su presencia en mercados nacionales e internacionales. Este proceso refuerza su posicionamiento competitivo en el sector agroalimentario con proyección futuras.

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