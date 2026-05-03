EU Inc., el intento europeo de poner orden al laberinto societario

Europa lleva tiempo intentando resolver un problema evidente: muchas startups nacen aquí, pero pocas escalan dentro del propio mercado europeo. La causa no es solo financiera. Es, sobre todo, jurídica.

La Comisión Europea ha puesto ahora sobre la mesa una propuesta ambiciosa: la creación de la «EU Inc.», una nueva forma societaria que aspira a simplificar la vida de quienes quieren emprender y crecer en la Unión. La lógica es clara: si el mercado es único, el marco jurídico no debería fragmentarse en 27 sistemas distintos.

Hoy, constituir y operar una empresa en varios países europeos implica enfrentarse a normas societarias diferentes, requisitos formales dispares y procedimientos que, en muchos casos, siguen dependiendo de trámites presenciales y documentación redundante. No es extraño que la creación de una empresa pueda alargarse semanas o meses, con el consiguiente impacto en costes y oportunidades.

La propuesta busca atacar ese problema de raíz. La EU Inc. se plantea como un régimen opcional, con un conjunto de reglas homogéneas válidas en todos los Estados miembros. Sobre esa base, promete constitución íntegramente digital en plazos muy reducidos, estándares comunes de gobierno corporativo y una mayor continuidad jurídica para operar en varios países, incluida la posibilidad de trasladar la sede sin «volver a empezar» en cada jurisdicción.

Ajustes

Además, incorpora ajustes menos visibles pero relevantes para quien escala: empuja a una administración societaria más interoperable y digital, simplifica determinados procedimientos de insolvencia, fija criterios más comparables y plazos más previsibles. En conjunto, sin sustituir los marcos nacionales, pretende reducir incertidumbre y costes de cumplimiento en la operativa transfronteriza.

No se trata de sustituir los ordenamientos nacionales, sino de ofrecer una alternativa que reduzca la fricción. Un marco más previsible, más ágil y mejor adaptado a empresas que, por definición, necesitan moverse rápido.

Si la iniciativa prospera sin diluirse en el proceso legislativo, puede suponer un cambio real. No tanto por lo que añade, sino porque elimina complejidad innecesaria.

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Europa ha entendido el problema. Ahora queda ver si también es capaz de simplificar la solución.