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EL CAMPO

La cooperativa que renace como escudo antiincendios

Viver recupera cultivos abandonados más resilientes al cambio climático y apuesta por las cubiertas vegetales para servir de cortafuegos, proteger el territorio y reforzar la biodiversidad en este territorio

Técnicos de Go Viver, en una explotación de olivos.

Técnicos de Go Viver, en una explotación de olivos. / Levante-EMV

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Renace del fuego, de las cenizas. Como el Ave Fenix. La actividad y las iniciativas agrarias de la cooperativa de Viver resurgen tras el devastador incendio propagado desde la localidad próxima Bejís (2022) gracias al impulso del proyecto GO Viver junto a Fundación Global Nature. Esta iniciativa transforma parcelas quemadas en «escudos vivos» contra futuros incendios mediante la recuperación de cultivos, revalorizando el territorio y fomentando la biodiversidad. Con ello simboliza la resiliencia humana, la capacidad de superar crisis y traumas para emerger más fuertes, sabios y renovados.

«El incendio de Bejís marcó un antes y un después, recordándonos que el territorio se protege también trabajando la tierra. Por eso, GO Viver nos permite pasar de la preocupación a la planificación, con medidas concretas y evaluables», explica Fernando Marco, director de la cooperativa de Viver.

Y es que, esa gran catástrofe de hace casi un lustro arrasó los campos de cultivos de la cooperativa de Viver. Destrozó unos 80.000 kilogramos de cultivos, principalmente de olivos y almendros. Desde entonces, esta entidad de la economía social del Alto Palancia ha puesto en marcha de forma conjunta GO Viver, «un proyecto para desarrollar e implementar un plan de adaptación al cambio climático que reduzca la vulnerabilidad del territorio frente a los incendios forestales y fomente activamente la biodiversidad en ecosistemas agrarios, con un enfoque integrado y medible», explican desde esta firma cooperativa.

Quiere recuperar cultivos tradicionales mediterráneos -principalmente olivares, almendros y viñedos- como barrera natural contra incendios. A través de la iniciativa GO Viver se pretende «recuperar tierras abandonadas para crear cortafuegos productivos con vegetación de bajo poder combustible, reforzando la biodiversidad y creando un escudo agrícola en el Alto Palancia», destacan desde esta entidad.

Explotaciones de cultivos en Viver, en una imagen reciente.

Explotaciones de cultivos en Viver, en una imagen reciente. / LEVANTE-EMV

La mencionada catástrofe de Bejís evidenció la necesidad de reforzar la prevención y la gestión del paisaje en comarcas donde el avance del monte y el abandono de tierras incrementan el riesgo de fuegos de alta intensidad.

Áreas prioritarias

GO Viver se estructura en dos escalas complementarias. A escala de paisaje, el proyecto diseña una estrategia agroforestal basada en el análisis de zonas vulnerables al fuego y la identificación de áreas prioritarias para la restauración agroecológica. El objetivo es crear franjas cortafuegos productivas y restablecer elementos clave del mosaico agrícola y forestal. A partir de un diagnóstico mediante sistemas de información geográfica, se elaborará un catálogo de intervenciones y una hoja de ruta coordinada y alineada con los valores de producción del AOVE premium.

Respecto a las parcelas, el proyecto acompaña a los productores de la cooperativa a través de una comunidad de aprendizaje donde se ensayan prácticas de adaptación al cambio climático en parcelas piloto, como cubiertas vegetales o barreras térmicas. Sus efectos sobre la biodiversidad se evaluarán mediante la metodología Biodiversity Net Gain, que permite cuantificar la ganancia de biodiversidad a partir de distintos grupos de organismos bioindicadores.

Técnicos de la cooperativa de Viver, en una explotació de olivos.

Técnicos de la cooperativa de Viver, en una explotació de olivos. / LEVANTE-EMV

«La clave es unir prevención de incendios y biodiversidad con prácticas que el agricultor pueda aplicar y ver: un suelo más vivo, cultivos más resilientes y un paisaje mejor estructurado», apunta Paco Ribelles, director del Área Agro de la cooperativa. «No hablamos de teoría, hablamos de medidas que se prueban, se ajustan y se pueden replicar», agrega este técnico.

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Transferencia

El proyecto incorpora un plan de transferencia y comunicación con jornadas técnicas presenciales y online, reuniones con administraciones y difusión a través de canales digitales, con el objetivo de escalar los resultados a otras cooperativas y territorios. También se evaluará el cambio de percepción de agricultores y comunidad local sobre el papel de la agricultura frente al cambio climático. GO Viver se apoya en más de 15 años de colaboración entre la cooperativa de Viver y la Fundación Global Nature y refuerza un modelo que combina innovación técnica, participación social y conservación de la biodiversidad para fortalecer la resiliencia del territorio.

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