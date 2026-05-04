Atención: La hipotecas se encarecen y esto no ha hecho más que empezar

No hay tregua para los ciudadanos que tienen una hipoteca sobre su vivienda referenciada a tipos variables. El euríbor, el principal indicador para este tipo de préstamos, cerró el pasado abril en el 2,72 %, 0,16 puntos más que en marzo. A este mercado no le ha sentado nada bien la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel al atacar Irán que en estos momentos tiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Basta con citar que el conflicto se inició en febrero y que entonces el euríbor estaba en el 2,22 %. Por tanto, el incremento es de medio punto.

En abril, una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un interés del euríbor más el 0,6 % se ha encarecido en 63 euros al mes o, lo que es lo mismo, 746 al año, al pasar de 815 a 878 euros. Como ha quedado dicho, la subida del euríbor afecta a los contratos que están vinculados a tipos variables y mixtos, ya que lo fijos, como su nombre indica, mantienen su coste a lo largo de la vida del contrato. Ahora bien, lo cierto es que los bancos han tendido a ofertar los permanentes en los últimos años, de tal forma que en 2023 representaban el 47 % de todas las nuevas contrataciones y al cierre de 2025 habían subido al 78 %.

Problema

Así que el problema es para todos aquellos que tienes tipos variables o mixtos, que en el conjunto de toda la producción hipotecaria siguen teniendo peso aunque este sea declinante por los nuevos contratos. En concreto, los primeros representan un 45 % del total. Los mixtos son aquellos en los que en los primeros años (hasta 10) el interés es fijo y luego se convierte en variable.

El BCE prevé subir los tipos / Eduardo Parra - Europa Press

Para este tipo de contratos las noticias que se avecinan no son nada buenas, de nuevo por culpa de la guerra en Oriente Medio. En su reunión de finales de abril, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener el precio del dinero en el 2 %, pero abrió la puerta a cambiar, al alza, su política monetaria a partir de mediados de junio, cuando vuelva a reunirse su consejo de gobierno. La previsión es que acuerde una subida del 0,25 %, lo que elevaría los tipos al 2,25 %. El mercado considera que podría haber otros dos incrementos de aquí a final de año y que lleguen al 2,75 %.

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Hipotecas

Todas estas subidas vienen anticipadas por aumentos previos del euríbor ante las expectativas de los inversores y su previsión de movimientos del BCE. De ahí que está por ver el alcance de esta subida en el euríbor. En cualquier caso, lo cierto es que el principal indicador de las hipotecas seguirá encareciéndose a la par que lo haga el precio del dinero y, por tanto, también lo harán las hipotecas. De momento, ya están por encima del 2,62 % que marcaba en octubre de 2022, siete meses después de que Rusia invadiera Ucrania y de que se disparara la inflación a los dos dígitos, lo que obligó al BCE a subir los tipos. El euríbor llegó en octubre de 2023 al 4,16 %, un porcentaje desconocido en mucho tiempo.