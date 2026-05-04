Los cuellos de botella en Ormuz y Malaca alertan al comercio internacional

Al cuello de botella para el transporte marítimo de mercancías en el estrecho de Ormuz -debido a la guerra en Oriente Medio- se suma ahora al creciente atasco de buques en Malaca (sudeste asiático): dos puntos geográficos que están generando una enorme incertidumbre a la economía mundial. Esta situación dispara los costes de transporte y aumenta el riesgo de escasez de materias primas en las operaciones de carga y descarga en los puertos de todo el Mediterráneo, incluido el emplazamiento valenciano.

Los conflictos bélicos en Irán y el mar Rojo fuerzan a los buques a evitar el Canal de Suez, obligando a desvíos que encarecen los costes logísticos. Así, los puertos españoles prevén una rebaja en las proyecciones de mercancías para 2026 debido a la inestabilidad derivada del citado conflicto bélico. Pese a todo, los puertos de València y Algeciras han experimentado un impulso en su tráfico transoceánico hasta marzo al actuar como punto de escala clave para las nuevas trayectorias intercontinentales. De hecho, el tráfico con China creció un 11% en el tercer mes del año. Sin embargo, pesar de la resiliencia operativa, el riesgo de bloqueos prolongados amenaza con retrasos, subida de combustibles y un impacto negativo en la economía mundial, afectando a la logística valenciana.

Economía mundial

El director del Instituto de Economía Internacional, Vicente J. Pallardó, considera que los efectos de la actual situación que vive el estrecho de Ormuz comienzan a sentirse en la economía mundial y su «impacto real podría ser mucho más intenso si esta situación se prolonga en el tiempo».

De hecho, la evolución del tráfico en los grandes puertos españoles a principios de 2026 está marcada por la incertidumbre, la reconfiguración de rutas y un estancamiento generalizado derivado principalmente de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, tal como constata el último informe estadístico de Puertos del Estado, correspondiente al primer trimestre de 2026.

Resolución del conflicto

Según el citado economista, tal como comentó durante un coloquio de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia, las cadenas de valor globales se están adaptando con «flexibilidad y agilidad» a las nuevas disrupciones mundiales. Con todo, Pallardó urge a buscar una rápida resolución del conflicto. «Aunque por el momento no estamos notando en demasía las consecuencias de esta situación, por el esfuerzo extraordinario de adaptación y flexibilidad de las empresas, de prolongarse podría suponer un importante impacto en la economía mundial», puntualiza.

Vicente Pallardó, en un momento de su intervención en un coloquio de Propeller. / Levante-EMV

Según Pallardó, algunas claves que definirán la evolución de la economía mundial son los citados cuellos de botella, con especial atención al estrecho de Malaca, entre China y Taiwán. Además, advierte del riesgo para el comercio mundial debido a la intención de China de quitar peso al dólar como moneda de transacción económica internacional y el dominio en los procesos de fabricación de microchips, claves para el desarrollo de los países industrializados.

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Pallardó también advierte de las consecuencias de las políticas económicas del presidente de EE UU, Donald Trump, como el elevado nivel de la deuda de Estados Unidos, la pérdida del peso de los organismos multilaterales, la tendencia a la desregulación del sistema financiero o el impacto de la inteligencia artificial (IA). En su opinión, la UE debe tener mayor peso económico en el nuevo orden mundial. Y apuesta por mantener el orden actual para no acabar en un «desorden completo mundial o viendo cómo las potencias emergentes como China, India o Rusia acaban repartiéndose el mundo».