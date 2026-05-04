Family Cash continúa creciendo y abrirá un nuevo hipermercado en el Centro Comercial y de Ocio MN4 de Alfafar

La cadena de hipermercados valenciana Family Cash, reconocida en varias ocasiones como una de las más baratas de España, continúa con su estrategia de expansión activa de la marca y habilitará un nuevo punto de venta en el Centro Comercial y de Ocio MN4 de Alfafar (València).

El establecimiento, que prevé abrir sus puertas en otoño de 2026, contará con una extensión de 2.500 metros cuadrados de sala de venta repartidos en las secciones de alimentación, frescos al corte, bodega, droguería, perfumería y panadería asistida. Así pues, se trata de la tercera apertura que comunica la enseña valenciana en lo que va de año, tras los anuncios de las próximas inauguraciones en Ontinyent y Alzira, ambas en la provincia de València.

Sobre este nuevo punto de venta, el director general de Family Cash, José Canet, ha asegurado que llegar a Alfafar “es un hecho doblemente emocionante”. Por un lado, “porque nos permite continuar aumentando nuestra penetración en la provincia de València” y, sobre todo, desde un punto de vista emocional, “nos enorgullece enormemente poder contribuir al desarrollo económico y social de una de las zonas más afectadas por la DANA”, ha aseverado.

Por su parte, desde la gerencia del Centro Comercial y de Ocio MN4 valoran “muy positivamente” la incorporación de Family Cash como un operador estratégico dentro del proceso de reactivación y crecimiento del centro comercial. Esta apertura se enmarca en una hoja de ruta más amplia que el centro viene desarrollando para los próximos meses, en la que se contemplan nuevas incorporaciones comerciales que reforzarán y diversificarán la oferta global. MN4 continúa así avanzando en su posicionamiento como uno de los principales destinos de compras, ocio y restauración del área metropolitana de València, apostando por un modelo dinámico y en constante evolución.