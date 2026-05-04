Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CFPortavoz drogasAlquiler ValenciaPeset AleixandreInquisición ValènciaDiscoteca PirámideEl tiempo
instagramlinkedin

Guilabert, nueva gerente de la Fundación Etnor

EstherGuilabert

EstherGuilabert / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones (Étnor) ha aprobado la incorporación de Esther Guilabert como nueva gerente. La ilicitana abandona de esta forma la Organización Patronal de Alquiler de Corta Estancia (Fevitur), ha donde había recalado tras su salida como secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Guilabert sucede en el cargo a Daniel González Serisola, quien acaba de ser nombrado gerente de la Universitat de València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urgencias de la Generalitat se corrige y desmiente la muerte de cuatro personas en Oliva
  2. Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta
  3. El veto del PP a Pilar Bernabé bloquea el desarrollo del Parc Central de València desde hace tres meses
  4. Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
  5. Carmen, nieta del rector Peset Aleixandre, al ver la foto de su verdugo: 'El daño ya esta hecho
  6. Ayuda a una menor que dormía en un banco en València y acaba agrediéndola sexualmente
  7. La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
  8. Una nevera colgada y una ducha-retrete en 12 metros: la última pirueta del alquiler en València

Guilabert, nueva gerente de la Fundación Etnor

Guilabert, nueva gerente de la Fundación Etnor

Investigan como delito ambiental el vertido de papeleras con residuos en el Clot de la Font de Tavernes de la Valldigna

Investigan como delito ambiental el vertido de papeleras con residuos en el Clot de la Font de Tavernes de la Valldigna

La CHJ revela carga orgánica “intensa” y el triple de bacterias fecales en el agua tras el vertido en el Barxeta de febrero

La CHJ revela carga orgánica “intensa” y el triple de bacterias fecales en el agua tras el vertido en el Barxeta de febrero

Hamás elige a su líder político con el fantasma del retorno a los combates en Gaza de fondo

Hamás elige a su líder político con el fantasma del retorno a los combates en Gaza de fondo

La reforma del parque de bomberos de Torrent busca optimizar recursos y mejorar las condiciones laborales

La reforma del parque de bomberos de Torrent busca optimizar recursos y mejorar las condiciones laborales

Ontinyent Participa ya tiene las 11 propuestas finalistas y abre la fase de votaciones

Ontinyent Participa ya tiene las 11 propuestas finalistas y abre la fase de votaciones

El parque de los Patos de Catarroja, un refugio para aves acuáticas que necesita ayuda

El mercadillo solidario de Benigànim recauda 11.200 euros para programas solidarios en Mozambique

El mercadillo solidario de Benigànim recauda 11.200 euros para programas solidarios en Mozambique
Tracking Pixel Contents