Guilabert, nueva gerente de la Fundación Etnor

La Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones (Étnor) ha aprobado la incorporación de Esther Guilabert como nueva gerente. La ilicitana abandona de esta forma la Organización Patronal de Alquiler de Corta Estancia (Fevitur), ha donde había recalado tras su salida como secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Guilabert sucede en el cargo a Daniel González Serisola, quien acaba de ser nombrado gerente de la Universitat de València.