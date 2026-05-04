Wayco lanza un programa para impulsar a autónomos y talento sénior en Valencia

Wayco, operador de coworking de referencia en València, ha lanzado el Programa de impulso al autónomo y talento sénior, una iniciativa orientada a facilitar el ejercicio profesional de los trabajadores autónomos y de los profesionales mayores de 55 años en la ciudad.

El programa contempla condiciones ventajosas para ambos colectivos. Los autónomos podrán beneficiarse de un 10% de descuento permanente en todas las tarifas, incluidas las membresías flex y fija, el alquiler de salas y las cabinas. En el caso de los profesionales sénior mayores de 55 años, el descuento será del 15%. Estas condiciones están disponibles desde el 1 de mayo en los cuatro espacios que Wayco tiene en Valencia.

Con esta iniciativa, la compañía busca ofrecer entornos de trabajo flexibles, acompañamiento y recursos adaptados a las necesidades de profesionales que desarrollan su actividad de forma independiente y que contribuyen al tejido económico y social de la ciudad. El programa pone el foco en perfiles como diseñadores, consultores, creativos y otros trabajadores por cuenta propia que afrontan su actividad con estructuras empresariales ajustadas.

Wayco presta especial atención al talento sénior, un colectivo que aporta experiencia, perspectiva y capital relacional, pero que todavía se enfrenta a barreras vinculadas al edadismo en el mercado laboral. La empresa quiere reivindicar su papel dentro del ecosistema profesional valenciano y favorecer su conexión con otros perfiles y generaciones.

“Con este programa queremos ir más allá de ofrecer condiciones económicas ventajosas; buscamos construir una comunidad diversa y cohesionada, donde la experiencia y el conocimiento de los autónomos y el talento sénior sean reconocidos y compartidos”, señala Víctor Cambralla, CEO y fundador de Wayco.

Cambralla destaca que la iniciativa conecta con la propia filosofía con la que nació la compañía. “Desde el inicio, Wayco nació con una visión profundamente humana: acompañar a profesionales de cualquier ámbito que necesitan convivir, conectar y compartir conocimiento con otros. Wayco no es solo un lugar para trabajar; es un ecosistema pensado para impulsar a las personas y sus proyectos”, añade.

Además de los descuentos, el programa contempla acciones para dar visibilidad al trabajo y la experiencia acumulada del colectivo autónomo y sénior. La compañía promoverá espacios de intercambio intergeneracional y puesta en común de experiencias, ideas y soluciones con el objetivo de reforzar el ecosistema profesional valenciano.

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Con este lanzamiento, Wayco refuerza su apuesta por una comunidad laboral más diversa, colaborativa e inclusiva, en la que autónomos y profesionales sénior encuentren nuevas oportunidades para desarrollar sus proyectos en Valencia.