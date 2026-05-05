Aranceles de Trump a coches europeos: la industria valenciana de componentes alerta del posible castigo a sus exportaciones

El anuncio de Donald Trump de aumentar al 25 % los aranceles al vehículo que se fabrique en Europa con destino EE UU vuelve a generar incertidumbre en el sector valenciano del automóvil.

Aunque desde la industria auxiliar recuerdan que la Comunitat Valenciana no exporta coches ya terminados a EE UU, pero sí componentes, "no son buenas noticias porque al final va a castigar las exportaciones de un mercado que de por sí ya viene cayendo", ha dicho a Levante-EMV Fernando Gastaldo, vicepresidente primero de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval).

El directivo de la patronal metalúrgica ha añadido que "este incremento de las tarifas -que no es menor- va a penalizar incluso más”, ha explicado sobre el efecto que esta medida podría tener tanto en la propia planta de Ford en Almussafes como en su parque de proveedores o concesionarios.

Por su parte, desde el Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana AVIA han aclarado que los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump sobre los camiones y vehículos fabricados en Europa afectan a vehículos terminados y que "tanto la Comunitat Valenciana como España en conjunto, a corto plazo se vería poco afectada ya que desde 2023 no exportamos vehículos".

"Si la amenaza se extiende a los componentes, sí tendría efecto sobre las empresas valencianas que exportan partes y componentes", han añadido. "Desde AVIA estamos a la espera de las reacciones de la Comisión Europea ya que están en marcha las negociaciones para el acuerdo de comercio, en marcha desde verano pasado", han avanzado.

Según el último informe de Cámara Valencia, las exportaciones de vehículos (componentes) desde Valencia a EE UU se situaron en los 17,3 millones de euros. Esta cifra ya supuso un 48,9 % menos que en 2024.

"Lo más beneficioso para la economía es una relación satisfactoria tanto para Estados Unidos como para Europa y sus estados miembros", han dicho desde AVIA.

Desde Femeval, Gastaldo ha añadido a este diario que aunque "no son buenas noticias, siendo unas declaraciones de Trump, las vamos a poner entre comillas porque no sabemos el recorrido que tienen, pero desde luego volvemos otra vez a generar incertidumbre en un sector que de por sí ya lo tiene". Por ello, "la valoración primera -ha añadido- es de prudencia".

Ford aumenta beneficios por la devolución de aranceles

Este anuncio de Trump se produjo solo unas horas después de que Ford anunciara unas ganancias globales de 2.548 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a los 471 millones del mismo periodo del año anterior. Se trata de un 441 % de incremento, debido precisamente a la devolución de parte de los aranceles cobrados por el Gobierno estadounidense y a los precios más altos de los vehículos.

En concreto, la devolución de parte de los aranceles cobrados por la Administración Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de EE UU de anularlos, supuso 1.300 millones de dólares de ingresos.

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La compañía informó la pasada semana de que sus ingresos totales ascendieron a 43.253 millones de dólares entre enero y marzo, un aumento del 6,4 %, mientras que el resultado antes de impuestos se elevó a 2.912 millones, un 369 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado operativo (EBIT) ajustado se situó en 3.488 millones de dólares, un aumento del 242 %.