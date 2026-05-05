Atitlan vende parte de su negocio del padel a empresarios valencianos

Atitlan, grupo inversor valenciano fundado en 2005 y controlado por Roberto Centeno y Aritza Rodero, ha cedido el control de su negocio en el sector del padel al equipo directivo de Padel Galis, empresa con sede en Silla y liderada por Juan Larraz, consejero delegado, y Salvador Segura, director de desarrollo de negocio. Atitlan, que mantenía una participación accionarial del 70% en Padel Galis, reduce su control al 27 % tras cumplirse casi 5 años desde su entrada en la empresa en junio de 2021. . Así las cosas, el equipo directivo liderado por Juan Larraz adquiere la mayoría accionarial Grupo Atitlan continúa en el proyecto como socio minoritario

Padel Galis es una de las firmas líderes en el diseño y fabricación de pistas de pádel. Con algo más de dos décadas de trayectoria, Padel Galis se ha consolidado como un referente internacional en el diseño, fabricación e instalación de pistas de pádel. Su modelo "combina capacidad industrial con un alto nivel de exigencia técnica, calidad e innovación", según fuentes de la compañía. La firma superó una facturación de 27 millones de euros en 2025.

Algo más de 10.000 pistas

Esta mercantil con cuartel general en Silla ha desarrollado una sólida red de alianzas comerciales que le ha permitido expandirse a más de 85 países, donde ha instalado más de 10.000 pistas. Además, dispone de una capacidad de producción instalada que le permite fabricar más de 5.000 unidades anuales para acometer el crecimiento de los próximos años.

El trabajo realizado por todo el equipo durante estos años, liderado por Juan Larraz y Salva Segura, ha convertido a Padel Galis en proveedor oficial en más de 100 torneos profesionales y a establecer alianzas con algunos de los actores más destacados de la industria, como Fernando Belasteguín, 16 veces campeón mundial, el fabricante de palas Wilson y el registro profesional de padel.

Pistas de padel realizadas por la firma valenciana. / LEVANTE-EMV

Según Juan Larraz, “esta operación es “un paso natural en la evolución de Padel Galis. Nos permite -añade- reforzar nuestro compromiso con el crecimiento a largo plazo de la compañía, consolidar nuestro posicionamiento internacional y seguir impulsando un modelo basado en la calidad del producto, la capacidad industrial y la innovación. Afrontamos esta nueva etapa con una estructura accionarial más alineada con el equipo gestor y con el objetivo de seguir liderando el desarrollo global del pádel".

Noticias relacionadas

Diversificación

Atitlan se especializa en sectores diversos como agricultura, alimentación e inmobiliario, gestionando activos por más de 1.000 millones de euros. La empresa Sea Eight, empresa de acuicultura de Atitlan Grupo Empresarial presentó recientemente el ‘proyecto Basordas’, una iniciativa público-privada en colaboración con el Gobierno Vasco que dará lugar al complejo de cría de lenguado más grande de Europa en la antigua nuclear de Lemóniz, con una capacidad de producción de 3.000 toneladas al año y una inversión estimada de 170 millones de euros.