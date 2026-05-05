Banco Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1% menos, por el impacto de las prejubilaciones y la caída de los intereses

Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 347 millones de euros en el primer trimestre de 2026, incluida la contribución de TSB, lo que supone un descenso del 29,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según explica en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. La entidad explica esta evolución por el comportamiento previsto del margen de intereses en el arranque del ejercicio, la menor aportación de las comisiones y el impacto de costes no recurrentes vinculados al nuevo plan de prejubilaciones en España y a la cobertura de la libra asociada a la venta de TSB.

Pese a la caída del resultado, el banco mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración al accionista para 2026 y 2027. La entidad situó su rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) recurrente en el 14,1% al cierre de marzo, descontando TSB y los impactos extraordinarios, y conserva la meta de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027.

Los impactos extraordinarios contabilizados en el trimestre ascendieron a 55 millones de euros brutos por el nuevo plan de prejubilaciones y a otros 14 millones por la cobertura de divisa vinculada a la venta de TSB. Según la entidad, el plan de prejubilaciones tendrá un coste total previsto de 90 millones en 2026, de los que ya se han registrado 55 millones en el primer trimestre, y permitirá generar ahorros anualizados de 40 millones de euros brutos a partir de 2027. Para este ejercicio, Sabadell prevé capturar ya aproximadamente un tercio de esos ahorros.

La actividad comercial mantuvo una evolución positiva en el periodo, apoyada tanto en el negocio en España como en la actividad internacional, especialmente en Miami y México. El crédito vivo excluyendo TSB alcanzó los 121.587 millones de euros a cierre de marzo, un 5,6% más interanual. En España, el crédito hipotecario creció un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo aumentó un 14,8%, hasta los 5.500 millones. Por su parte, la cartera de préstamos y créditos a empresas se situó en 44.800 millones, con un avance interanual del 2,1%.

También crecieron los recursos de clientes. El total de recursos excluyendo TSB alcanzó los 184.768 millones de euros, un 5,9% más que un año antes. De esta cifra, 132.239 millones correspondieron a recursos en balance, con un incremento del 4,3%, impulsados principalmente por la evolución de las cuentas a la vista. Los recursos fuera de balance ascendieron a 52.529 millones, un 10,4% más, con un comportamiento positivo de los fondos de inversión, los seguros comercializados y la gestión de patrimonios.

Espera una mejora de los intereses

En cuanto a los ingresos, Banco Sabadell registró unos ingresos del negocio bancario —margen de intereses más comisiones netas, sin contar TSB— de 1.187 millones de euros en el primer trimestre, un 3,1% menos interanual. El margen de intereses se situó en 872 millones, con una caída del 3,5%, en línea con lo previsto por el banco por el contexto de tipos más reducidos. Frente al trimestre anterior, el descenso fue del 2,5%, afectado por el último ajuste negativo del crédito y por el menor número de días del periodo. La entidad prevé que, a partir de este “trimestre valle”, el margen de intereses mejore gradualmente durante 2026 y cierre el año con un crecimiento superior al 1%.

Las comisiones netas alcanzaron los 315 millones de euros, un 2,2% menos interanual, debido a la menor contribución de las comisiones de servicios. Los costes totales se situaron en 624 millones, incluyendo los 55 millones de gastos no recurrentes por el plan de prejubilaciones. Los costes recurrentes aumentaron un 3,4% interanual, aunque descendieron un 3% respecto al trimestre anterior. La ratio de eficiencia excluyendo TSB, incluyendo amortizaciones, se situó en el 52,2%.

La calidad del balance continuó mejorando. La ratio de morosidad excluyendo TSB bajó al 2,55% en marzo, frente al 2,65% de cierre de 2025, mientras que la cobertura de los activos problemáticos aumentó hasta el 71%. Los activos problemáticos se redujeron en 106 millones durante el trimestre y en 685 millones en los últimos doce meses.

En solvencia, Sabadell cerró marzo con una ratio CET1 fully-loaded del 13,2%, tras generar 32 puntos básicos de capital de forma orgánica en el trimestre. La entidad subrayó que este nivel se alcanza tras absorber los costes extraordinarios del plan de prejubilaciones y descontar un pay-out del 60%.

El banco recordó además que, tras completar la venta de TSB, abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción el próximo 29 de mayo. El precio final de la operación se elevó a 2.860 millones de libras, lo que ha permitido generar 405 puntos básicos de capital.

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El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, destacó que la entidad ha vivido “un extraordinario proceso de transformación” en los últimos años y defendió que “el modelo funciona, la franquicia va bien y hay una estrategia clara y potente”. Por su parte, el director financiero, Sergio Palavecino, subrayó la solidez del balance, la mejora del perfil de riesgo y el compromiso del banco con su objetivo de rentabilidad del 16% en 2027.