Cofrentes inicia una parada de 21 días por mantenimiento

La central nuclear de Cofrentes está en parada técnica programada para labores de mantenimiento. Esta parada, planificada con antelación, ha sido debidamente comunicada a todos los organismos competentes, según ha informado Iberdrola.

Está prevista una duración aproximada de 21 días, durante los que se llevarán a cabo diversas actividades de mantenimiento, entre ellas trabajos en una de las turbobombas del sistema de agua de alimentación, además de otras actuaciones y pruebas habituales orientadas a garantizar la seguridad y fiabilidad de la instalación.

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50 % de la energía

La central nuclear de Cofrentes constituye una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana, ya que aporta en torno al 50 % de su producción eléctrica. Asimismo, desempeña un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico del entorno, al generar más de 700 empleos directos y cerca de 1.000 empleos indirectos en el interior de la provincia de Valencia, especialmente en el Valle de Ayora-Cofrentes.