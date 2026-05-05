El Consell y los promotores ultiman una subida de la vivienda protegida de hasta 15.000 euros

El Consell negocia con los promotores valencianos una subida del precio de venta de la Vivienda con Protección Pública (VPP) del 7 %. Los promotores reclaman un 10 % y la Generalitat ofrecía un 5 %, pero la cifra final se va a quedar con toda probabilidad en el 7 %, según fuentes cercanas a la negociación. Esto implica que la subida será de hasta 15.000 euros por vivienda. Las empresas dedicadas a la promoción de viviendas llevan meses alertando de que no les salen los números para construir VPP.

Los pisos de renta libre recién construidos en València cuestan el doble que los de obra nueva protegidos. El alza del coste de construcción y la falta de suelo imposibilitan promover en el Cap i Casal a 2.400 euros el metro cuadrado, que es el precio fijado por la Generalitat para la VPP. El valor tasado de las viviendas protegidas se ha quedado desfasado solo un año después de su revisión.

En el resto de la Comunitat Valenciana, los valores tampoco responden a la realidad del mercado y desincentivan la promoción de vivienda asequible protegida (que es la que puede pagar la clase media). En concreto, los pisos de renta libre son un 105 % más caros en Torrevieja, un 99 % en Burjassot o un 88 % en Godella, según revela el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El coste de una vivienda protegida de 90 metros cuadrados en Valencia es de 216.000 euros y con el nuevo módulo que está cerrando la Generalitat con los promotores quedará en 231.200 euros (un incremento de 15.120 euros). La subida del 7 % implica que el metro cuadrado de vivienda protegida pasará de costar 2.400 euros a valer 2.568 euros.

Pisos en construcción en Sagunt. / Daniel Tortajada

Construcción a pérdidas

Los promotores insisten en que no podían seguir con el valor actual del módulo porque estarían construyendo a pérdidas. "Si no se confirma la subida del 7 % es imposible hacer vivienda protegida. No se podrán hacer las viviendas del Plan Vive", insisten. Los empresarios subrayan que el problema es el alto precio del suelo y de los costes de construcción. El incremento de precios se ha acelerado con la guerra de Irán, advierten.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la promoción de viviendas protegidas cayó casi a un nivel "residual". Entre 2008 y 2020, solo el 6 % de los pisos promovidos en València eran de VPP. La situación se ha agravado desde entonces por "la histórica aceleración en la caída de la oferta disponible de obra nueva frente a una demanda fortalecida", según el Observatorio de la Vivienda de la UPV.

Edificios de viviendas en el barrio de Turianova de València. / Miguel Ángel Montesinos

Hasta septiembre de 2024, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras no cubrían los costes de compra de suelo y de construcción. El valor de construcción de un edificio residencial es de más de 1.200 euros el metro cuadrado. En el caso de València, los solares se están vendiendo por encima de 1.000 euros el metro cuadrado. La Administración fijó el año pasado un precio máximo de la VPP de 2.400 euros el metro cuadrado construido, pero tras las subidas salariales de la mano de obra y de los costes de edificación a los promotores tampoco les salen ahora los números.

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59 municipios

El Observatorio de la UPV ha analizado 59 municipios de la Comunitat Valenciana y ha comprobado que en 53 poblaciones el precio de la vivienda de obra nueva es un 20 % más caro que el de la protegida. En realidad, en la mayoría de las localidades la diferencia es muy superior. En Oliva es un 74 % más costoso, en Moncada un 69 %, en Almàssera un 56 % y en Quart de Poblet un 49 %. En la ciudad alicantina de Benidorm la obra nueva vale el triple que la protegida y en la castellonense de Benicàssim cuesta un 127 % más, según los datos del Observatorio.