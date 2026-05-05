Cuerpo denuncia que la UE "no puede ser una región de segunda" en la adopción de la IA

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que Europa "no puede ser una región de segunda" en la adopción de la inteligencia artificial (IA), quedando por detrás de EEUU o China, especialmente en lo que se refiere a Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic al que solo tienen acceso 40 empresas en EEUU. Cuerpo ha realizado este reclamo a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, en la que se prevé que uno de los puntos del día sea la respuesta de Europa frente a Mythos.

Cuerpo ha puesto a manifiesto la necesidad de que Europa garantice "acceso temprano" a los nuevos modelos de inteligencia artificial para que las empresas sean capaces de anticiparse a los riesgos y reforzar su capacidad de protección. El vicepresidente ha alertado, además, de que los Estados miembros no pueden "ir cada uno por su cuenta, de manera descoordinada, intentando tener acceso a este modelo". "Necesitamos el paraguas de la Comisión y una aproximación coordinada", ha reclamado Cuerpo.

Crisis de queroseno

En otro orden, el vicepresidente ha reconocido que el Gobierno ve "con preocupación" las posibles tensiones de suministro de queroseno en Europa, y ha abogado por anticiparse a una posible situación de escasez a través de medidas de coordinación a nivel comunitario, especialmente ante el inicio de la temporada turística.

"Lo vemos con preocupación. Creemos que hay que ocuparse de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez", ha afirmado Cuerpo. Pese a la llamada a la acción coordinada, Cuerpo ha puntualizado que España tiene "un punto adicional de tranquilidad", puesto que nuestro país se encuentra entre los que menos dependen de la importación de queroseno dentro de la Unión Europea.

Tal y como ya informó EL PERIÓDICO a finales de abril, España produce el 80% del queroseno que consume. "Tenemos una gran capacidad de refino para poder evitar una situación de escasez. Por lo tanto, estamos bien posicionados, pero no deja de ser importante la situación del resto de países de la Unión", ha añadido Cuerpo.

Reacciones a Trump

Por otra parte, Cuerpo se ha referido a la noticia de que EEUU aumentará las sanciones a Cuba, expresando su intención de tomar la isla cuanto antes. Respecto a la posible afectación de las compañías españolas con operaciones en el país, entre ellas las aerolíneas y hoteleras, el titular de Economía ha reconocido que el Gobierno está en contacto con ellas. "No nos consta por ahora ningún elemento de afectación directa de las empresas, pero seguiremos, por supuesto, hablando con ellas y con las autoridades norteamericanas para hacer un seguimiento detallado de esta situación", ha ampliado.

También se ha referido el vicepresidente al anuncio que realizó Trump el pasado viernes, diciendo que aumentaría los aranceles a las importaciones de vehículos europeos hasta un 25%, acusando a la UE de romper el acuerdo comercial que vincula a ambos bloques. "La propia Comisión ha señalado que estamos en proceso de poner sobre la mesa el compromiso que alcanzamos en agosto, y esperamos exactamente lo mismo por parte estadounidense", ha comentado Cuerpo.

Nuevos aranceles

Después de que el Tribunal Supremo de EEUU anulase los aranceles recíprocos que Trump impuso en abril de 2025 en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Washington se vio obligado a modificar los aranceles a través de otro instrumento jurídico, imponiendo un arancel global del 15% bajo la Sección 122 de la Trade Act, con una vigencia máxima de 150 días.

Respecto a los nuevos aranceles, el ministro ha afirmado que el 60% de los productos españoles se ve "beneficiado" respecto al acuerdo inicial, un 20% se mantiene más o menos igual y un 10% se ve ligeramente perjudicado frente al acuerdo de agosto. "Vamos a esperar que se avance de manera decidida para tener ya sobre la mesa el acuerdo del pasado mes de agosto", ha remarcado Cuerpo. "En cualquier caso, si EEUU incumple su parte, por supuesto que nos reservamos la capacidad de actuar", ha apostillado.