El empleo valenciano crece en 16.251 personas y supera los 2,28 millones de afiliados

Abril fue un buen mes para el empleo en la Comunitat Valenciana. Impulsado por una Semana Santa con la que arrancó este período, el mercado laboral ha visto en estos 30 días cómo aumentaba la afiliación a la Seguridad Social y disminuía el paro registrado, según los datos dados a conocer hoy por los ministerios de Trabajo y de Inclusión. Los resultados rompen la tendencia negativa constatada en el primer trimestre del año por la Encuesta de Población Activa (EPA)

En la Comunitat Valenciana, abril terminó con 16.251 inscritos más en la SS, con lo que el número de afiliados superó la barrera de los 2,28 millones de personas. El mayor tirón, en correspondencia con su peso en el sector turístico, lo aportó Alicante, con 11.957 empleos generados. Valencia contribuyó con 3.035 y Castellón, con 1.259. En términos interanuales, las cifras son aún mejores, dado que el incremento respecto de abril de 2025 asciende a 76.603.

España

En el conjunto de España, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa. Se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

València, durante la Semana Santa / Eduardo Ripoll

Por su parte, el paro registrado en la Comunitat Valenciana bajó en abril en 2.412 personas, lo que supone un descenso del 0,84 % respecto a marzo, y deja la cifra total de personas desempleadas en 285.750. En términos interanuales, el desempleo bajó en abril en 16.581 personas en la Comunitat Valenciana, un descenso del 5,48 % %, por debajo del registrado en el conjunto de España, donde el paro bajó de media un 6,20 %. Fueron 62.668 menos, que dejan el total en 2,4 millones. El sector servicios, donde se engloba toda la actividad turística, fue el que hizo de locomotora en el descenso del paro registrado.

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Autonomías

En términos absolutos, el paro bajó en abril en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Madrid (-6.249 personas) en cabeza. La Comunitat Valenciana fue la quinta donde más bajó.