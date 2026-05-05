Grupo Cajamar gana 97 millones de euros en el primer trimestre por los ingresos del negocio bancario

Grupo Cooperativo Cajamar continúa registrando un buen comportamiento de los ingresos propios del negocio bancario durante el primer trimestre de 2026, sustentados en la evolución de la inversión crediticia y de los recursos gestionados minoristas. Así, Grupo Cajamar eleva el volumen de negocio gestionado hasta los 113.647 millones de euros, un 8,5 % más interanual, al tiempo que sigue afianzando la diversificación de su cartera crediticia y la calidad de sus activos, reduciendo aún más su tasa de morosidad, que se sitúa en el 1,69 %, entre las más bajas de las principales entidades españolas.

El margen de intereses se sitúa en 262 millones, un 4,6 % inferior al primer trimestre del año anterior, a consecuencia del contexto actual de tipos de interés, que ha sido compensado en parte por el incremento en un 7 % del resultado de los negocios conjuntos, impulsado por la evolución de las alianzas estratégicas. El margen bruto continúa mostrando su consistencia y se sitúa en 364 millones de euros, 4,3 % interanual inferior, en línea con las previsiones de la entidad financiera

La diferencia entre ingresos y gastos sitúa el margen de explotación en 157 millones. Así, tras descontar pérdidas por deterioros de activos, provisiones e impuestos, el resultado consolidado neto asciende a 97 millones de euros, un 6,6 % superior al mismo trimestre del año anterior, y la rentabilidad (ROE) se mantiene estable por encima del 8%, concretamente un 8,26 %.

Actividad comercial

Los activos totales del grupo se incrementan hasta 64.678 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo periodo de 2025, así como el volumen de negocio gestionado hasta los 113.647 millones de euros, un 8,5 % más interanual.

Por un lado, la inversión crediticia asciende un 11 %, hasta los 42.871 millones de euros, registrando una positiva evolución, mejorando la cuota de mercado hasta el 3,2 %. Así, la consolidada y diversificada cartera crediticia crece un 15,8 % interanual en el crédito destinado a empresas y sustenta su liderazgo en financiación al agroalimentario, estratégico para el Grupo, con un 15,4 % de cuota de mercado. De la nueva financiación empresarial concedida, el 42,2 % se ha destinado al sector agroalimentario; el 27,3 %, a grandes empresas; el 18,3 %, a pequeños negocios, y el 12,2 %, a pymes.

Y, por otro, la favorable evolución de la actividad comercial conlleva el crecimiento de los recursos gestionados minoristas en un 9,5 % interanual, hasta los 63.930 millones de euros, impulsados tanto por el avance de los recursos minoristas de balance, con un alza del 6,1 %, como de los recursos fuera de balance, con un aumento del 23,5 %, gracias al dinamismo en la comercialización de fondos de inversión, con un ascenso del 32,8 %, muy superior al 11,2 % registrado por la media del sector.

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Recursos propios

El incremento de los recursos propios computables, en un 13,3 % interanual, sitúa el coeficiente de solvencia phased in en el 16,6 % y la ratio CET 1 phased in en el 14,1 %. Con estas cifras, Grupo Cajamar mantiene un amplio cumplimiento de los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 925 millones de euros de los colchones de capital requeridos. Por su parte, la ratio MREL se coloca en el 24,1 %, 1,2 puntos porcentuales más sobre el requerimiento vigente establecido para el 26 de febrero de 2026.