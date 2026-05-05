Hoteles y restaurantes impulsan a Makro, que crece un 12% en la Comunitat Valenciana y dispara su negocio 'online'

La cadena especialista en distribución comercial de productos para el sector de la hostelería Makro ha disparado en 2025 su negocio un 12% en la Comunitat Valenciana y Murcia -en cuya dirección territorial cuenta con siete centros- en comparación con el año anterior como consecuencia del tirón de ventas del canal 'Horeca' (hoteles, restaurante y cafeterías). La multinacional de capital alemán -filial del grupo Metro AG- logró mejorar en el pasado ejercicio tanto sus ventas como el resultado operativo en España (donde tiene 37 tiendas), en un periodo en el que aumentó un 8% su facturación hasta los 1.875 millones de euros, acercándose a su objetivo de 2.000 millones en 2026. El resultado neto ascendió a 31,8 millones de euros, un crecimiento de 14 millones respecto al ejercicio fiscal anterior.

Según Celia Domingo, directora regional de Makro en la Comunitat Valenciana, las inversiones en sus canales de distribución se elevan a 17 millones de euros en toda España y han supuesto duplicar los muelles de carga en el centro de Albuixech, donde atiende hasta 700 pedidos por día. En esta autonomía -que es el segundo territorio con más cifra de negocio dela compañía-, Macro también cuenta con tiendas en Castelló, Valencia, Finestrat, Alicante y Elx.

Según la citada directiva territorial de Makro, el crecimiento de la compañía también tiene que ver con la apuesta por su red de gestores de ventas, que ya cuenta con 600 personas (80 en la Comunitat Valenciana), tras crecer un 17% a lo largo de 2025.

Ventas 'online'

Sin planes a la vista para abrir nuevos establecimientos en la Comunitat Valenciana, la firma sí se propone aumentar la facturación a través del canal 'online', que ya representa el 30% de su cifra total de ventas, un porcentaje muy por encima de la media del sector. En Valencia, Makro cuenta con el centro de compras de frutas y hortalizas para toda Europa: Valencia Trading Office.

Celia Domingo, en una tienda de Makro. / LEVANTE-EMV

En España, las ventas procedentes de sus 200.000 clientes hosteleros registran un crecimiento del 9% y ya representan más del 80% de las ventas totales de la compañía. Este resultado es fruto de la estrategia 100% mayorista y multicanal de Makro, en la que la atención personalizada juega un papel clave para poder ofrecer productos, soluciones y servicios que respondan a las necesidades de los hosteleros, contribuyendo, a su vez, a su sostenibilidad económica.

Apuesta por los frescos

La categoría de ultrafrescos (carne, pescado, frutas y verduras) registra un crecimiento del 14,4% - más de 3 puntos porcentuales respecto al registrado en el ejercicio anterior - y representa el 30 % de las ventas totales. Este comportamiento refleja el compromiso de Makro con la mejora continua de su oferta, introduciendo nuevos productos y formatos orientados a la hostelería. De acuerdo con los datos de Makro, la digitalización en hostelería ya es una realidad. Las compras realizadas por los clientes del Servicio de Distribución a través de los canales digitales de la compañía (tanto web como App) se han incrementado más de doce puntos en comparación con el ejercicio anterior, pasando del 48 % al 61 %.

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Por su parte, las ventas de marcas propias, con las que Makro ofrece más de 6.800 referencias bajo las enseñas Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Rioba y Aro, crecen un 11% y representan el 40% de la facturación total.