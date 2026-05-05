Iberdrola construirá junto a la AP-7 en Valencia la mayor estación de recarga de vehículos

La compañía de recarga rápida de vehículos eléctricos constituida por Iberdrola y BP Pulse construirán junto a la AP-7 en Moncada la mayor estación de recarga ultrarrápida de la empresa en el corredor mediterráneo para vehículos pesados y ligeros. También desarrollará en la localidad valenciana un megacentro tanto para transporte pesado como vehículos ligeros, con energía 100 % renovable y servicios complementarios para los usuarios, según ha informado en un comunicado.

La futura instalación se levantará sobre una parcela de más de 8.000 metros cuadrados situada en el corredor del transporte de mercancías por carretera, con acceso directo al baipás de la AP-7 y en el entorno de los núcleos industriales de Náquera, Moncada y Rafelbunyol, una localización que permitirá dar servicio tanto a flotas de largo recorrido como a vehículos ligeros que se mueven diariamente en el área metropolitana de Valencia.

Fases

Se levantará en dos fases en un plazo de cinco años, con el enfoque de adaptar la capacidad de recarga al ritmo de implantación del vehículo eléctrico, especialmente en el transporte de mercancías por carretera. En una primera etapa, el centro de recarga dispondrá de 12 puntos para vehículos ligeros y dos puntos específicos para vehículos pesados, con potencias de hasta 600 kW. Cubrirá paradas de recarga rápida y ultrarrápida para turismos, furgonetas y camiones.

En una segunda fase, se ampliará la estación con otros 12 puntos de recarga de alta potencia para vehículos ligeros y dos puntos adicionales para pesados, hasta alcanzar un total de 28 puntos operativos.

Punto de recarga rápida de Iberdrola en Sant Mateu / Levante-EMV

Con esta configuración modular, Iberdrola y BP pulse facilitarán recargas de alta potencia permitiendo que los transportistas y conductores puedan integrar los tiempos de parada en sus rutas de forma cómoda y sencilla, favoreciendo la eficiencia operativa de las flotas, según aseguran. Como en el resto de su red, toda la energía suministrada será 100 % renovable con garantía de origen, lo que permitirá reducir de forma significativa las emisiones asociadas al transporte por carretera en el entorno.

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Zona de conveniencia

La estación incorporará además una zona de conveniencia que incluirá, entre otros servicios, baños públicos accesibles, tienda y máquinas de 'vending', y se complementará con servicios de restauración. En la actualidad, la compañía cuenta en la Comunitat Valenciana con cerca de 280 puntos de recarga operativos, de los que más del 70 % son de alta potencia. Solo en la provincia de Valencia, la compañía dispone de más de 120 puntos.