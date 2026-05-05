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El Ibex 35 abre sin tendencia definida, pendiente de resultados y la situación en Oriente Próximo

El selectivo madrileño arranca la jornada con una leve subida del 0,01% que rápidamente se torna en descenso ante la cautela de los inversores

Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid.

Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid. / Archivo

EP

Madrid

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este martes prácticamente plano, con los inversores pendientes de las noticias procedentes de Oriente Próximo y de la publicación de resultados.

De este modo, si bien el selectivo madrileño marcaba un primer precio de 17.357,70 puntos en el arranque de la sesión, apenas un 0,01% por encima del cierre registrado el lunes, a los pocos minutos de la apertura parecía decantarse por las caídas al ceder un 0,12% para negociarse en los 17.335,20 puntos.

En los primeros momentos de la apertura en la Plaza de la Lealtad, los valores del selectivo más alcistas eran Indra (+1,36%), Telefónica (+1,36%), Acciona (+1,24%) y Acerinox (+1,07%).

En el extremo opuesto del índice, las mayores bajadas se concentraban en los bancos, con el Sabadell cediendo un 2,80% y Unicaja Banco un 1,66%, en ambos casos tras publicar resultados.

Asimismo, otros representantes de la banca en el Ibex 35 se sumaban a los descensos, con Caixabank retrocediendo un 0,90%, Bankinter un 0,83%, BBVA un 0,78% y el Santander un 0,72%.

Al margen de los bancos, los valores del selectivo madrileño que también cotizaban en negativo al principio de la sesión del martes eran Inditex, con una caída del 0,20%; Mapfre, con un descenso del 0,15%; y ArcelorMittal, con una caída del 0,02%.

Fuera de la renta variable, los inversores vuelven a estar pendiente de la evolución de los precios del petróleo. En el caso del Brent, de referencia en Europa, el coste del barril bajaba cerca de un 0,4% antes de la apertura europea y se movía ligeramente por debajo de los 114 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,8 dólares por barril.

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