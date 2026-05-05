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Las pensiones de jubilación en la C. Valenciana crecen un 133 % en las últimas dos décadas

Las prestaciones por jubilación en la autonomía han pasado de 620 a 1.445 euros desde 2005, con un incremento de 825 euros

Un grupo de jubilados hace deporte en un parque de Bilbao en una imagen de archivo

Un grupo de jubilados hace deporte en un parque de Bilbao en una imagen de archivo / LUIS TEJIDO /Efe

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Las pensiones de jubilación no han dejado de crecer en las última dos décadas. Mes a mes, ha crecido su importe, generalmente una minucia, porque el gran incremento se produce con la llegada de enero, que es cuando se aplica la revalorización en función de la inflación del año anterior. En unos ejercicios, la subida anual ha sido de 13 euros, como cuando la congelación de 2010 y 2011 del Gobierno de Zapatero en mitad de la Gran Recesión, o de 3, como en 2014 y 2015, a resultas todavía de la crisis financiera, cuando gobernaba el PP de Rajoy y aplicó una subida no acorde con el IPC.

También ha habido años gloriosos, como 2023, en el que el incremento fue de 100 euros. En febrero de 2022, Rusia había invadido Ucrania y había provocado un shock energético y de suministros a nivel mundial que disparó la inflación en España por encima del 10 %. El Gobierno aplicó con la llegada del nuevo año una subida de las pensiones acorde a la inflación de noviembre: un 8,5 %. Son datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Esta tendencia alcista en toda España no ha pasado de largo en la Comunitat Valenciana, obviamente. Así, en enero de 2005, las pensiones medias de jubilación en la autonomía estaban situadas en los 620 euros. Algo más de dos décadas después, en abril de 2026, dicha cantidad había crecido hasta los 1.445. Por tanto, el aumento es de 825 euros.

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Se trata de una subida considerable que, no obstante, no tiene su origen exclusivamente en la inflación, porque está condicionada también por la idiosincrasia de los nuevos jubilados. Y es que las nuevas generaciones han llegado a la condición de pensionistas con más tiempo y más dinero cotizados y con salarios más altos, lo que ha su vez ha redundado en el importe de sus prestaciones.

Un grupo de jubilados en una imagen de archivo

Un grupo de jubilados en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

El aumento fue menor en la primera de las dos década analizadas -de 620 a 920 euros, es decir, 300- que en la segunda, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, cuando pasaron de 920 a 1.390 euros, es decir 470. La dinámica continúa, porque en los cuatro meses que llevamos de 2026 el incremento ha sido de 55 euros, hasta los ya citados 1.445. Por cierto que agosto de 2018 fue el momento en que estas pensiones superaron por primera vez la barrera de los mil euros, al llegar concretamente a los 1.006.

La evolución ha sido también al alza en las pensiones en su conjunto, entre las que se incluyen, además de las de jubilación, las de incapacidad, las de viudedad y las de orfandad. Sin embargo, el resultado final está lejos, porque estas prestaciones estaban en 555 euros en la Comunitat Valenciana en 2005 y han subido en abril de 2026 hasta los 1.267 euros, lo que implica un alza de 312 euros.

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Salarios

Asimismo, la subida de las pensiones de jubilación -las más numerosas, ya que son 688.000 del total de 1,07 millones- se encuentra a años luz de la que han experimentado los salarios en la autonomía. En este caso, la comparación, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se efectúa en el periodo comprendido entre 2015 y 2023. Las remuneraciones medias anuales de los valencianos se situaban en el primero de ambos años en los 20.935 euros, mientras que ocho años más tarde la mencionada cifra había aumentado hasta los 25.632 euros. Por tanto, 4.700 más. O, lo que es lo mismo, un 22 % de aumento. Este porcentaje se queda en la mitad del 42 % que registraron las prestaciones de jubilación en el mismo período de tiempo, al pasar de 920 a 1.315 euros. Esta última cifra, incluyendo los doce meses del año y las dos pagas extras, tendría su correspondencia anual en los 18.410 euros.

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