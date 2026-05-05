Torrescamara refuerza su presencia en Colombia al lograr un contrato de 64,5 millones

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Colombia ha adjudicado a un consorcio en el que la constructora valenciana Grupo Torrescamara participa con un 50% la ejecución de un proyecto de revisión, actualización de diseños y construcción de dos corredores viales y obras complementarias en la localidad de Usaquén, en Bogotá. El contrato, con un presupuesto de 64,5 millones de euros, refuerza la presencia de la firma en Colombia y contempla actuaciones clave para la modernización de la infraestructura urbana del norte de la ciudad, con un enfoque integral en movilidad, espacio público y saneamiento y tendrá un plazo de ejecución de 33 meses.

Según informan fuentes de Torrescamara, "al tratarse de un proyecto de valorización, financiado por usuarios beneficiados, el proyecto saldará una deuda histórica de Bogotá con los ciudadanos del sector". El proyecto tiene como finalidad la revisión, complementación, actualización, ajuste, elaboración de estudios y diseños y la construcción de la Avenida Santa Bárbara (AK 19), una de las vías con más tránsito del norte de la ciudad. Incluye además obras complementarias en la localidad de Usaquén.

La reconstrucción de la Avenida Santa Bárbara, de 1.330 metros de longitud, contempla dos calzadas separadas por un canal de aguas pluviales que por el fenómeno geotécnico de desecación había afectado gravemente la estabilidad de la vía en una zona de alto desarrollo urbano. La avenida Contador, por su parte, es una de las vías más conocidas de Bogotá y recibirá una renovación muy similar a la anterior con una longitud aproximada de 910 metros.

Mercado estratégico

El presidente del Grupo Torrescamara, Juan Cámara, considera que “este contrato es un paso firme para la consolidación de Torrescamara en Colombia y en toda la región latinoamericana. No sólo nos afianza en un mercado estratégico, sino que demuestra la confianza de las instituciones en nuestra capacidad técnica y en nuestra experiencia en proyectos urbanos complejos.

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Alcance estratégico

El diseño del proyecto ha tenido en cuenta proyecciones de tránsito medio diario (TPD) entre 2021 y 2032, lo que subraya su relevancia estratégica para la movilidad de uno de los corredores más dinámicos del norte de Bogotá. Con esta adjudicación, el consorcio refuerza su posicionamiento en el desarrollo de infraestructuras urbanas complejas y sostenibles, contribuyendo a la mejora de la conectividad, la calidad del espacio público y la resiliencia de las redes de saneamiento de la capital colombiana. En 2025, Torrescamara registró un crecimiento significativo de la cifra de negocio al mejorar un 31%, destacando como una de las constructoras valencianas con mayor impulso en el sector de la obra civil.