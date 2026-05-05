Vuelan los alquileres turísticos en Valencia por el eclipse: este es impacto del turismo en la mejor zona para verlo

Los alquileres en casas rurales en la Comunitat Valenciana están volando para el eclipse del 12 de agosto. La C. Valenciana es la región de España con mayor impacto turístico por el eclipse. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb revela que el fenómeno astrológico dejará 130 millones de euros. El eclipse se va a producir a las 20.27 horas.

El estudio precisa que se espera la llegada de 75.000 viajeros, el 80 % procedente del extranjero. El eclipse generará 26,7 millones en alquileres turísticos —sobre todo en Valencia y Castellón—, 32,1 millones en gastos vinculados al ocio y 17,9 en comidas. El análisis advierte de que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a miles de viajeros sin el alojamiento adecuado.

Alquileres turísticos

Según los datos de AFI , los viajes vinculados a alquileres de corta duración durante el eclipse solar de 2026 generarán más de 360 millones de euros en gasto turístico en España. La Comunitat Valenciana encabeza el reparto con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Madrid (54 millones), Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

El turismo internacional es el principal motor en todas las comunidades autónomas analizadas, con una cuota superior al 80 % del gasto total en la mayoría de los casos. Esto refleja el fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados, lo que contribuye a la diversificación y la desconcentración de la demanda turística en España, según los responsables del análisis.

Los viajeros frecuentes —habitualmente quienes más viajan y más gastan— son también los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer destinos rurales, lo que apunta a un posible «efecto fidelización» que podría extender los beneficios económicos mucho más allá de la propia semana del evento.

Observación organizada por el Muvim como acto previo al eclipse de este verano. / Ana de los Ángeles Martí

Área privilegiada

El 12 de agosto de 2026 podrá observarse un eclipse solar cuya franja de totalidad cruzará buena parte de la España interior, entrando por la cornisa cantábrica hasta Baleares. Estos territorios esperan una afluencia de visitantes significativamente mayor que otras zonas en el mismo momento, en línea con lo sucedido en otros eclipses similares, ya que cuanto más próximo se encuentre el observador a la línea central, mayor será la duración de la totalidad (en torno a 1:50 minutos). Esa línea central pasa por el norte de Castellón.

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No obstante, aunque la totalidad solo será visible dentro de esa franja central (que en el caso de la Comunitat coge Castellón y Valencia), prácticamente toda la España peninsular disfrutará de unas condiciones de observación extraordinarias. Incluso en Andalucía, la ocultación del sol rondará el 95 %, mientras que en Canarias se situará en torno al 70 %.