El aeropuerto de Valencia contará con 402 millones de euros para su remodelación y la tercera planta fotovoltaica más grande de España

El director del aeropuerto de Valencia, Antonio García, ha definido este miércoles el aeródromo de Manises como complementario, sobre todo, por sus conexiones con los principales 'hubs' europeos y el de Montreal (Canadá), que le da una conexión intercontinental que no se da en el aeropuerto Alicante-Elche.

García ha hecho estas declaraciones en el marco de la clausura de la asamblea general de la patronal hotelera valenciana Hosbec, celebrada en el aeródromo alicantino.

Sobre el tráfico de pasajeros, las tendencias son similares con tipologías radicalmente opuestas. La desestacionalización es una realidad, cuya importancia vuelve a poner el foco sobre la capacidad de gestión de flujos. Las cifras del primer trimestre demuestran que en un mes de temporada baja se supera el millón de pasajeros. Se alcanzaron los 2,5 millones en el comienzo de 2026.

García ha enumerado las inversiones recientes como la remodelación de filtros de seguridad; así como la adecuación de la zona de pasaportes internacionales (territorio No Shengen) o la construcción de terraza junto a las zonas de embarque.

Próximas actuaciones

De cara a las nuevas inversiones, el responsable del aeropuerto valenciano en el próximo DORA, las obras "estarán enfocadas en la misma". La ampliación de la terminal es, por supuesto, el punto importante. Se prevén 402,1 millones de euros en total para el conjunto de las actuaciones.

Eso incluye el aumento de capacidad de drenaje hidráulica y mejora de la red. También el asfaltado de la pista con la adecuación de las calles de rodaje y mejora del camino perimetral. En la relación, también está el desarrollo de una planta fotovoltaica que pasará a ser la tercera más grande de España tras Madrid y Barcelona.

Respecto a la ampliación de la terminal, Antonio García ha explicado sobre el diseño que se cambiará el concepto actual sobre el edificio operativo actual. "Nosotros tenemos un trabajo del día a día con tres bloques que responden a las respectivas ampliaciones históricas de la terminal", ha comentado. Ahora la idea es unificar facturación, tratamiento de equipajes y otros aspectos para que los flujos den garantías que se precisan con los actuales volúmenes.

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Se construirá un edificio en altura para abonados en lo que se refiere a aparcamientos y aumentará la bolsa para taxis. Además, con el nuevo circuito de acceso se quieren evitar los embotellamientos. Se hará la duplicación de la calle de rodaje, como en Alicante y se aprovecharán los terrenos del sur para nuevas campas de 'rent a car'. En resumen, García se ha referido a la ampliación como una inversión disruptiva.