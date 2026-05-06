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El cooperativismo reconoce la trayectoria de Juan Luis Durich con el premio 'Pepe Miquel'

El que fuera director general de Consum ha sido reconocido por su defensa de un modelo empresarial donde las personas están en el centro

Juan Luis Durich (tercero por la izquierda), junto a Pérez Llorca y dirigentes del sector cooperativo valenciano.

Juan Luis Durich (tercero por la izquierda), junto a Pérez Llorca y dirigentes del sector cooperativo valenciano. / LEVANTE-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El cooperativismo valenciano ha entregado hoy la decimosexta edición de los Premios 'Pepe Miquel,' con los que se busca reconocer a aquellas personas e instituciones que mejor contribuyen a impulsar este modelo empresarial. La gala de este año ha reconocido la trayectoria del ex director general de Consum Juan Luis Durich por su compromiso con el avance social y empresarial del cooperativismo.

El acto, que se ha celebrado en el Teatre el Musical de València con la asistencia de alrededor de 200 personas, ha contado con la asistencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que han estado acompañados por el Consejo Rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).

Los premios llevan el nombre de Pepe Miquel Borrás, hombre clave en el desarrollo del cooperativismo en las últimas décadas del siglo XX. Los galardones, que se entregan cada dos años, han reconocido también a la Universitat de València en la categoría de Comunicación Responsable por su exposición sobre el cooperativismo.

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El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el papel estratégico del cooperativismo valenciano como “una de las grandes fortalezas de la Comunitat Valenciana que contribuye a generar empleo, crear una sociedad más justa y un territorio más cohesionado”.

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