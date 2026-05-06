Dircom CVM y ESIC acercan a las aulas las claves del nuevo branding cultural con el fenómeno SpainSays

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia ha celebrado en ESIC Business & Marketing School Valencia la jornada “Ideas que conectan: creatividad, marcas y el caso SpainSays”, un encuentro que ha reunido a más de un centenar de profesionales y estudiantes para reflexionar sobre cómo las marcas pueden conectar hoy con sus audiencias desde la autenticidad y la cultura.

La sesión ha puesto el foco en el nuevo posicionamiento de marca en un contexto marcado por la saturación de impactos y la creciente exigencia de autenticidad por parte de los consumidores. Una de las principales conclusiones compartidas durante la jornada ha sido que las marcas que realmente conectan ya no interrumpen: forman parte de la conversación cultural.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Agustín Carrilero, director del campus de Valencia de ESIC Business & Marketing School, quien ha destacado la importancia de acercar la realidad profesional al entorno académico y generar espacios de diálogo entre universidad y empresa.

Por su parte, Esther Castellano, presidenta de Dircom CVM, ha reivindicado el papel estratégico del dircom y la necesidad de acercar la comunicación corporativa a las nuevas generaciones desde las aulas.

“Hoy el papel del dircom es entender la conversación social y cultural para transformarla en estrategia, reputación y conexión real con las audiencias. Las marcas que mejor conectan son las que participan en la cultura desde la autenticidad, y acercar esta visión a las aulas es clave para formar a los profesionales del futuro”, ha señalado.

La jornada se ha estructurado en dos bloques. En el primero, Pati Cervera, gerente de Dircom CVM, ha entrevistado a Mike Gasch, cofundador y director creativo de SpainSays, quien ha repasado la evolución del proyecto: desde una cuenta nacida entre amigos durante la pandemia hasta convertirse en una comunidad con más de 800.000 seguidores y una agencia creativa reconocida por su capacidad para conectar con códigos culturales y lenguaje social.

Durante la conversación, Gasch ha destacado que “las ideas que funcionan son las que la gente siente como propias”, poniendo el foco en la importancia de entender el contexto cultural y alejarse de la comunicación forzada.

El segundo bloque ha reunido a Mike Gasch; Aurélie Morin, directora de Comunicación y Marketing de Choví; e Irene Castillo, directora de Comunicación de ALE-HOP, en una mesa redonda moderada por Rosa Ruiz, directora de Comunicación y Relaciones Externas Levante y Canarias de Quirónsalud y vicepresidenta de Dircom CVM.

La conversación ha girado en torno a cómo las marcas pueden integrarse de forma natural en la cultura y conectar con nuevas audiencias sin perder coherencia ni autenticidad. A través de distintos ejemplos y experiencias de marca, los participantes han coincidido en que la cultura se ha convertido en un valor estratégico para las organizaciones, ya que permite generar vínculos emocionales y construir relaciones más relevantes y duraderas con la sociedad.

Durante el debate, se ha analizado cómo las marcas deben dejar de limitarse a comunicar productos o servicios para empezar a formar parte de conversaciones sociales y culturales compartidas por sus comunidades. Como ejemplo, se ha compartido la colaboración puntual entre Choví y SpainSays, utilizada como caso práctico para reflexionar sobre cómo conectar con nuevos lenguajes y códigos culturales desde la credibilidad y el propósito.

Asimismo, se ha destacado que las marcas que logran conectar son aquellas capaces de interpretar el contexto social, entender los nuevos hábitos de consumo y participar en la conversación cultural de forma coherente y auténtica.

Entre las principales conclusiones de la jornada, los participantes han coincidido en que conectar no significa estar en todas partes, sino hacerlo con propósito, autenticidad y un papel claro dentro de la conversación social y cultural.