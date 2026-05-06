El Foro del Empleo ofrece 1.400 puestos de trabajo a los universitarios

Gran parte de las casi 230 empresas que acuden este año al Foro de Empleo organizado por la Universitat Politècnica de València (UPV), uno de los mayores escaparates de España para captar talento universitario, reconocen que tienen auténticos problemas para encontrar "perfiles técnicos" que ocupen sus vacantes. Por eso, "más de 1.400 prácticas de empresas se pueden firmar tras concluir el actual certamen", explica la coordinadora del Foro de Empleo de la UPV, Ester Sanchis. En este primer día, algo más de 8.500 estudiantes se han inscrito para participar en el citado foro, frente a los 7.900 del año 2025.

Allí están compañías como Pilkington Automotive, Grupotec, Adecco TT, Deloitte, Juan Motilla, Sacyr o Platos Tradicionales, Schneider Electric, Fermax Electrónica, Grupo Segura, S2 Grupo Soluciones de Seguridad, DAS Photonics, Celestica Valencia, Open Line Valencia, Grupo Hinojosa, SanLucar Fruit, EY, Stadler Rail Valencia, Torrecid, Edicom, BP Energía España, Cátedra Líderes, Grupo Bertolín, Nealis, El Corte Inglés, Mercadona o la Fundación ONCE, entre otras. También acuden a este certamen empresas públicas como Adif y Grupo Tragsa. Además, hay presencia internacional: la Cámara de Comercio de Flandes, así como servicios públicos de empleo de siete países diferentes.

Junto al rector de la UPV, José E. Capilla, diversas autoridades del ámbito laboral del Consell y el Ayuntamiento han estado presentes en una inauguración durante la que Susana Camarero, vicepresidenta 1ª y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat, ha reconocido que “es un honor inaugurar la feria universitaria de empleo más grande de Europa”.

Un momento de la inauguración con el rector y autoridades del Consell y Ayuntamiento.. / LEVANTE-EMV

Ofertas laborales

En opinión de Elena de la Poza, vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas, "la conexión directa entre el mundo académico y el empresarial trasciende la mera inserción laboral" de los graduados en este centro académico. "Se trata -según la vicerrectora- de una alianza estratégica imprescindible para vertebrar una economía basada en el talento y la innovación".

“¿A qué venimos? A buscar cantera. Para nosotros, el sello UPV es un sello de garantía. Una multinacional como la nuestra necesita materia prima para seguir creciendo y avanzando, y por eso estamos aquí, porque cualquier graduado de la UPV, para nosotros, es una apuesta segura”. Así de claro habla Jennifer Viedma, una de las responsables de recursos humanos de Torrecid presente en la inauguración del Foro de Empleo UPV 2026.

Algunos de las empresas e instituciones que han acudido al evento de la UPV. / M.A. Montesinos

En un escenario en el que se prevé superar los 9.000 asistentes y donde el 83% de las empresas participantes muestran su satisfacción por acudir, el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) se palpa de lleno entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, explica Ester Sanchis. En ese sentido, la coordinadora del foro destaca la formación de los alumnos de la UPV en esta herramienta tecnológica en sus diferentes centros docentes. "Las empresas buscan talento, que no solo está asociado al perfil formativo, sino también con las competencias transversales", apunta Sanchis.

Opciones hay por todas partes. Ferran Salvador, técnico de recursos humanos del Grupo Pavasal, así lo confirma. “Ofrecemos un amplio abanico para gente de ingeniería civil, arquitectura técnica, vinculados a la energía, al ciclo integral del agua, a personas formadas en movilidad urbana… Tenemos muchas ofertas para muchas titulaciones, sobre todo en prácticas, porque nuestra idea es luego darles continuidad”. No en vano, añade, “el año pasado, incorporamos a 40 estudiantes en prácticas, de los que 20-25 eran de la UPV" agrega.

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Empresas instaladas en el foro del Empleo de la UPV. / M.A. Montesinos

Récord de participación

El músculo de este foro ya quedó patente en la edición de 2025, donde se recogieron más de 41.000 currículums y en el que el 95% de las empresas participantes mostró su interés en repetir la experiencia. La UPV no solo facilita el acceso al mercado laboral de sus estudiantes, sino que actúa como un potente dinamizador de la economía local, atrayendo inversión, conocimiento y nuevas oportunidades de negocio. Para garantizar el éxito de los candidatos, el Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV ha llevado a cabo durante el mes de abril diversas actividades preparatorias, incluyendo la revisión de currículums, el análisis de la huella digital y laboratorios de entrevistas, asegurando que el talento universitario brille con luz propia ante las empresas que se dan cita en València.