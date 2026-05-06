HOSBEC celebra su Asamblea General defiende un turismo que crece en valor, exige infraestructuras y rechaza nuevos impuestos turísticos

Un 2025 de transformación cualitativa y fortaleza asociativa.

HOSBEC ha celebrado su Asamblea General en el Aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández con la participación de más de 200 asistentes entre autoridades de la Comunitat Valenciana, empresarios del sector y representantes institucionales. La representación institucional ha estado encabezada por la Consellera del ramo, Marian Cano, Toni Pérez, presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm y Pablo Ruz, alcalde de Elche, junto con el nuevo subdelegado del Gobierno Manuel Pineda. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también ha estado entre los asistentes.

La Asamblea de Hosbec ha estado patrocinada un año más por CaixaBank Hotels&Tourism que renueva su compromiso con el sector turístico como uno de los más dinámicos y con mejores perspectivas del panorama económico y empresarial español.

En su discurso de clausura, el presidente Fede Fuster ha subrayado que 2025 ha sido “el año de la transformación cualitativa”, en el que el sector hotelero valenciano ha apostado de forma decidida por el crecimiento en valor frente al simple incremento de volumen.

A pesar de registrar crecimientos de producción hotelera superiores al 2%, la asociación ha consolidado su posición de que el ADR, el RevPAR, el empleo de calidad, la recaudación fiscal y la inversión son las verdaderas métricas del éxito. El turismo valenciano aporta ya más de 9.000 millones de euros anuales a las arcas públicas autonómicas, el doble que en 2019. Asimismo, la Comunitat Valenciana lidera la previsión nacional de crecimiento de ventas para 2026 con un 9,9%, más del doble que la media de los destinos competidores.

El balance de asociados de HOSBEC no puede ser más positivo: agrupa hoy a 380 empresas y casi 120.000 plazas asociadas, consolidando su posición como segunda organización empresarial hotelera de España, y con un crecimiento de casi un 5% sólo en el último año. Además, la Asamblea General de HOSBEC ha aprobado las cuentas de 2025 con un gasto de 2,3 millones de €, y ha aprobado un doble presupuesto para tener la previsión de que no puedan aprobarse los presupuestos generales de la Generalitat para 2026: los ingresos por cuotas y servicios de HOSBEC ascienden a 1,6 millones de € en este ejercicio, garantizándose la independencia y viabilidad económica de la organización.

Infraestructuras, financiación y rechazo a la tasa turística.

Fuster ha reclamado con contundencia a las administraciones pública las inversiones pendientes con el territorio. En primer lugar, la finalización del Corredor Mediterráneo como necesidad estratégica para la competitividad de toda la Comunitat. En segundo lugar, la conexión ferroviaria del Aeropuerto de Alicante con el resto del sistema de transporte, calificada de “contrasentido histórico” que ningún destino moderno puede permitirse. A ello se suma la mejora de la movilidad de última milla mediante una oferta de taxis y VTCs de primer nivel.

El presidente también ha apelado a seguir apostando por el aeropuerto de Castellón, cuya desestacionalización e internacionalización considera esenciales, y ha recordado al aeropuerto de Valencia la importancia de cumplir la hoja de ruta de AENA para estar a la altura de su mercado creciente.

Sobre la tasa turística, HOSBEC ha reiterado su rechazo con rotundidad: con un RevPAR medio en la Comunitat Valenciana de menos de 74 euros en 2025, todavía por debajo de la media nacional, y con más de 9.000 millones en recaudación fiscal que se ha doblado en los últimos 5 años, “no existe ningún argumento que pueda justificar la imposición de nuevos impuestos turísticos”. Fuster ha calificado la tasa de “auto imposición de un arancel propio a nuestras exportaciones” y ha exigido en cambio un marco de financiación adecuado para los municipios turísticos.

En relación con la regulación de las viviendas de uso turístico, el presidente ha valorado positivamente los frutos del acuerdo de regulación alcanzado, pero ha exigido a la administración local mayor implicación: “sólo unos pocos municipios han asumido las competencias de inspección y sanción, cuando deberían contarse por decenas”.

Fuster también ha expresado la preocupación y decepción del empresariado por la devolución de más de 100 millones de euros de Fondos Europeos del componente 14 Turismo y ha criticado la gestión burocrática de Segittur, reclamando que si se produce una ampliación de los plazos se actúe con mayor eficacia, menor burocracia y maximización del beneficio de estos fondos.

“Turismo que Suma”: la hoja de ruta del sector.

El tercer eje del discurso ha sido la presentación de “Turismo que Suma”, la hoja de ruta que HOSBEC adopta para reforzar la reputación del sector, mejorar la convivencia con la ciudadanía y garantizar la sostenibilidad de los destinos valencianos. La iniciativa parte del reconocimiento honesto de que existen impactos —saturación, presión sobre recursos, tensiones en movilidad y vivienda—, pero propone responderlos con gobernanza, planificación y gestión moderna, no con demonización del sector.

La hoja de ruta se articula en cinco ejes principales:

Convivencia y gestión de la saturación.

Identidad y valores locales como activo diferenciador.

Empleo digno y condiciones laborales.

Medio ambiente y sostenibilidad.

Gobernanza público-privada como modelo de futuro.

Todo ello se concreta en un decálogo de compromisos orientado a empresas, administraciones, turistas y ciudadanía. Fuster ha cerrado su intervención con un mensaje inequívoco: “El turismo valenciano no necesita que nadie lo defienda de nosotros mismos: necesita que todos trabajemos juntos para que sea lo mejor que puede llegar a ser”.

Próximas elecciones en Hosbec para la renovación de sus órganos de Gobierno.

Fuster ha trasladado a la asamblea general su voluntad de presentarse a las nuevas elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de HOSBEC, que tendrán lugar antes de final de año, con una composición prácticamente idéntica a la actual. El actual presidente de HOSBEC considera “que hay que hacer pocos cambios a lo que funciona tan bien”.

No obstante, ha realizado un aviso sobre la independencia de la asociación en injerencias políticas que nunca han sido ni bienvenidas por los empresarios ni han prosperado en intentos anteriores. “El respeto a las instituciones y a la soberanía de sus órganos de gobierno y su independencia son pilares básicos de nuestro sistema participativo y del pacto de diálogo social.”