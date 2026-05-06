¿Se puede pagar con Bizum en el súper? Lo que cambia desde el 18 de mayo

"¿Te hago un Bizum?". Pocos usuarios en España no habrán hecho esta pregunta entre sus familiares y amistades para regalos conjuntos o pagar su parte de la cuenta en un restaurante y compras 'online'. Sin embargo, en poco más de 10 días, el próximo 18 de mayo, el sistema de pago nacido en España en 2016 "crece" y permitirá realizar abonos en tiendas físicas como un servicio ‘contactless’ más.

Para poder pagar con Bizum mediante el sistema Bizum Pay, el usuario lo hará desde la aplicación de su propia entidad bancaria. Es decir, no habrá que descargar nuevas aplicaciones: bastará con activar la funcionalidad dentro del banco habitual.

La Asociación de Usuario de Bancos, Cajas y Seguros de la Comunitat Valenciana (Adicae CV) explica que “este nuevo sistema permitirá a los consumidores pagar directamente desde su teléfono móvil, de forma similar a otros métodos ‘contactless’”.

No obstante, matizan desde la entidad, "no se trata de una nueva normativa legal ni de una obligación para todos los establecimientos, sino de un servicio impulsado por la propia plataforma Bizum en colaboración con las entidades bancarias. Su implantación será progresiva y dependerá de cada banco y comercio. Desde el punto de vista del consumidor, esta evolución puede suponer una mayor comodidad en los pagos y una alternativa adicional a la tarjeta o al efectivo. Sin embargo, también plantea nuevos retos en materia de seguridad y uso responsable".

Según explica a Levante-EMV Elisabet Ruiz-Dotras, experta en economía doméstica y miembro del Digital Business Research Group, de la Universitat Oberta de catalunya (UOC), "desde el punto de vista del sistema financiero, poder pagar en tiendas físicas con Bizum es un salto muy importante porque la mayoría de pagos actualmente son con tarjetas de Visa o Mastercard, que son empresas americanas, con lo cual el nivel de dependencia de Estados Unidos es demasiado elevado teniendo en cuenta la situación actual".

Sobre la adopción de Bizum Pay en comercios, como supermercados, la experta señala que "si las comisiones para recibir un pago con Bizum son más pequeñas que las que se reciben por Visa o Mastercard, el comercio al final va a estar más incentivado. Es un tema de competitividad de precios. Precisamente, Bizum ha sido tan extendido y tan usado porque las transferencias no tienen coste".

El éxito de Bizum

En cuanto al crecimiento de Bizum en los últimos años, Ruiz-Dotras explica que, además de que "no tiene coste para un usuario", el servicio viene "avalado" por "tu entidad bancaria, que tiene integrado el sistema". En su opinión, este punto da "seguridad" al usuario. "No hubiera sido igual si hubiera venido de una ‘fintech’", explica.

Sobre la implantación de Bizum en comercios físicos como los supermercados, la investigadora considera que estos serán "la prueba de fuego". "Es un espacio por el que pasan muchísimas transacciones diarias".

Precisamente, ese gasto cotidiano es uno de los aspectos sobre los que reflexiona la experta. ¿Sabemos lo que gastamos cuando la transacción no incluye dinero en efectivo o ciertos pasos más conscientes? "Cuando no tocas el dinero, se pierde esa parte de conciencia. Economistas y psicólogos han analizado lo que se llama ‘el coste de pagar’, que genera lo más parecido a un dolor físico leve".

Dependencia del móvil

Además, entre las desventajas que relata la experta en el uso de Bizum está el de la dependencia del móvil. Además, señala que también hay cierto segmento de la población que todavía no confía en los medios de pagos digitales o que no tienen información al respecto.

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De aquí a cinco años, la experta cree que "el escenario en un supermercado no cambiará demasiado": habrá tarjetas de crédito físicas, dinero en efectivo, Bizum y pagos con tarjetas ‘contactless’.