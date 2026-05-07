Body 3: cómo es la nave de Ford en Almussafes que quiere el fabricante chino Geely

El interés por la nave Body 3 de la planta de Ford en Almussafes por parte de la compañía china Geely abre un nuevo capítulo en la reconfiguración industrial del principal polo automovilístico de la Comunitat Valenciana.

Se trata de una instalación de alto valor tecnológico que, pese a su relativa juventud, había quedado en desuso tras el cese de producción de modelos clave como el Ford Mondeo y el Ford S-Max.

Inaugurada en 2014, Body 3 cuenta con cerca de 80.000 metros cuadrados y representa una de las áreas más avanzadas de la factoría valenciana de Ford.

En ella se desarrollaban los procesos de carrocería —lo que en el sector se conoce como 'carrocería en blanco'—, una fase en la fabricación de vehículos que incluye la unión de piezas de chapa, la soldadura robotizada, el control geométrico y los ajustes estructurales antes de pasar a pintura y montaje final de componentes mecánicos, cristales o interiores. Su alto grado de automatización y su capacidad para gestionar operaciones de gran complejidad la situaban como un activo estratégico dentro del complejo industrial de Almussafes.

Sin embargo, el fin de la producción del Mondeo en 2022 y del S-Max en 2023 dejó esta nave sin carga de trabajo. En sus últimos tiempos apenas mantenía un turno operativo, reflejo del ajuste progresivo de la actividad en Ford Almussafes.

Desde entonces, permanecía infrautilizada, a pesar de sus capacidades técnicas y de su diseño flexible, preparado para adaptarse a distintas plataformas de vehículos y con una logística interna optimizada.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de la factoría Ford en Almussafes

La planta de Ford en Almussafes ocupa una parcela de aproximadamente 200 hectáreas, donde se distribuyen las distintas áreas productivas: prensas, carrocerías (Body 1, Body 2 y Body 3), pintura, montaje, motores, baterías y recambios.

La zona de montaje es la de mayor extensión, superando las 100 hectáreas, mientras que Body 3 representa en torno al 4,5 % de la superficie total. Su tamaño es comparable al de las otras dos naves de carrocería, Body 1 y Body 2, donde actualmente se concentra la actividad.

Qué se hace hoy en Almussafes

En la actualidad, el modelo Ford Kuga es el único vehículo que se ensambla en Almussafes, con su producción repartida principalmente entre Body 2 y parte de Body 1.

En paralelo, el área de motores mantiene actividad con la fabricación de propulsores como el 2.5 litros híbrido y el 2.3 EcoBoost, lo que contribuye a sostener parte del empleo industrial en la planta de Ford.

Imagen de 2018 con un Mondeo en producción en la planta de Ford en Almussafes. / Levante-EMV

La entrada de Geely en Almussafes plantea oportunidades a la compañía china, uno de los grandes grupos automovilísticos globales.

Con su aterrizaje en Ford podría aprovechar las capacidades ya instaladas en Body 3 para desarrollar nuevos proyectos industriales en Europa, en un contexto de transformación del sector hacia la electrificación y la diversificación de fabricantes.

Para Almussafes, esta operación supone una posible vía para reactivar parte de su capacidad productiva y atraer nuevas inversiones en un momento de transición hacia el vehículo híbrido que deberá recibir en 2027 y para el que se pondrá en marcha en breve la 'planta piloto', como ya avanzó este diario.

A falta de concretar los planes industriales asociados a la compra, sindicatos como CC OO PV han hecho este miércoles un llamamiento a la "prudencia", aunque considera "positiva cualquier llegada de inversión extranjera que elija el clúster de la automoción valenciano".

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"Es imprescindible que este proyecto nutra de actividad a todo el ecosistema, desde las empresas auxiliares y componentes hasta los talleres y concesionarios", han añadido desde el sindicato. "Queremos tecnología de futuro fabricada aquí", ha dicho Juan José Picazo, secretario general de Industria de CC OO PV.