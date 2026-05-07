Eliminar la pobreza en la Comunitat Valenciana costaría 3.026 millones al año

Poco más de 3.000 millones de euros necesitaría cada año la Comunitat Valenciana para eliminar la pobreza en su territorio. Un informe de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la exclusión social y económica en España concluye que la renta precisa en la autonomía para suprimir esa lacra equivale a un 2,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 3.026 millones. Si el objetivo se concentrara solo en eliminar el riesgo de exclusión (pobreza extrema), en la autonomía sería necesario destinar el 1 % del PIB regional y, por tanto, aportar 1.181 millones de euros anuales.

Estas cifras están por debajo de lo que recibiría la Comunitat Valenciana de forma añadida cada año con el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y rechazado por la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca: 3.669 millones de euros.

Autonomías

Las necesidades de la Comunitat Valenciana están en el rango alto de las autonomías españolas. El informe indica que en el conjunto del país la eliminación de la pobreza tendría un coste de 24.000 millones de euros, es decir el equivalente al 1,8 % del PIB español. La supresión del riesgo de exclusión, por su parte, precisaría en todo el Estado unos 8.000 millones, es decir, el 0,7 % del PIB. Las diferencias entre regiones son de calado. La peor parada es Andalucía, donde se precisa un 3,9 % del PIB. Un poco más lejos están Murcia (3,3 %) y Canarias (3 %). A continuación, con un 2,7 %, aparecen Castilla-La Mancha y Extremadura y, justo después de ambas, la Comunitat Valenciana, con el citado 2,5 %. Le sigue Baleares, con un 1,8 %. Las menos necesitadas y, por tanto, las más ricas son Madrid y el País Vasco, con el 0,8 % y el 0,6 % en cada caso.

Personas sin hogar en Elx en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

La Comunitat Valenciana es uno de los territorios que han tenido peor evolución en los últimos diez años. En España, la tasa de riesgo de probreza -con una renta media de 4.869 euros al año en 2023- ha bajado desde el 22,1 % de la población de 2015 al 19,5 % de 2025. Por contra en la autonomía valenciana, con una renta media de este colectivo situada en 4.819 euros, se produce un repunte de siete décimas desde el 25,3 % al 26 %. Este último porcentaje la sitúa solo por delante de Andalucía (27,7 %), Murcia (26,7 %) y Extremadura (26,2 %). La distancia es sideral si se hace la comparación con el 9,3 % del País Vasco, donde además se ha producido un descenso desde el 10,9 % de hace una década.

Exclusión

Lo mismo sucede con la tasa de riesgo de exclusión -en realidad, pobreza extrema-, en la que se incurre cuando las rentas son inferiores a los 2.849 euros por unidad de consumo en el caso del país y en 2.710 en el valenciano. En el conjunto de España, los afectados han bajado del 11,2 % de 2015 al 8 % de 2025. Por contra, en la Comunitat Valenciana se ha registrado un significativo incremento desde el 10,4 % al 11,8 % de la población, de tal forma que es la autonomía que el año pasado encabezó este escalafón, por delante de Andalucía (11,4 %) y Murcia (11,2 %). Las tres son las únicas regiones por encima de los dos dígitos. País Vasco, con el 4,1 %, y Aragón, con el 4,2 %, son los dos territorios con mejores cifras.

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Empleo

El estudio muestra también que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33 % de las personas en riesgo de caer en esa condición depauperada están ocupadas. Se trata de un porcentaje medio que sube hasta el 40 % en las Baleares pero que no baja del 25 % en ninguna autonomía en 2025. En el caso de la Comunitat Valenciana también se sitúa por encima de la media (36,5 %). Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8 % de 2015 al 11,6 % de 2025, sigue siendo muy elevada en algunos territorios. En la Comunitat Valenciana y Andalucía supera el 17 %, mientras que en Navarra la probabilidad de que las personas entren en riesgo de pobreza es solo del 6 %. En el período analizado, las valencianas han elevado su tasa de riesgo de pobreza, del 24,7 % al 27 %, mientras que los hombres la han reducido del 25,8 % al 25 %.