Culmia contrata a Crédit Agricole para vender la mitad de su alianza con MEAG

Culmia ha contratado a Crédit Agricole para vender su participación en la alianza con el fondo de infraestructuras MEAG, que incluye 1.782 viviendas en alquiler en Madrid y la Comunidad Valenciana desarrollada en fórmulas de colaboración sobre suelos públicos de las administraciones regionales, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La compañía controlada por el fondo norteamericano Oaktree —que obtuvo unos resultados récord en 2025— busca con esta operación completar la hoja de ruta prevista y desinvertir de forma completa las viviendas que se adjudicó en diversos concursos. El perfil promotor de Culmia le permite presentarse a licitaciones para construir vivienda, pero nunca busca ser un tenedor de estos inmuebles a largo plazo, sino traspasar la propiedad a un tercero logrando plusvalías.

Tras casi un año de negociaciones, avanzadas en primicia por este periódico en octubre de 2025, Culmia firmó el pasado mes de febrero una alianza participada al 50% a partes iguales con el fondo alemán MEAG para crear una plataforma con 1.782 viviendas a corto plazo y la previsión de aumentarla hasta más de 2.500 unidades, en la que fue la primera incursión de un fondo de infraestructuras en el sector de la vivienda asequible.

Esta desinversión parcial permitió a la compañía validar su modelo de negocio, pero no completar su línea de actuación, ya que aún mantiene la mitad del capital de esa alianza, que es un negocio non core, motivo por el cual Culmia ha iniciado ya el proceso para desprenderse de esta participación. El asesor en la venta será la banca de inversión de la entidad francesa Crédit Agricole, departamento liderado por Pablo Chichón, que ya fue el asesor financiero en la creación de la alianza, confirman las fuentes consultadas. Este periódico se ha puesto en contacto con vendedor y asesor y no han querido hacer comentarios a la información.

La valoración de los activos de la 'joint venture' se situaba en los 400 millones de euros, aunque la primera transferencia de inmuebles estaba tasada únicamente en 290 millones de euros. Según una de las fuentes consultadas, se espera que la nueva transacción se realice a una valoración ligeramente superior, justificándose este premium por existir ya una estructura creada, aunque esto deberá materializarse, más con los vaivenes que acechan a los mercados financieros en las últimas semanas tras la guerra de Irán, que, entre otros aspectos, ha elevado el coste de la financiación, clave en este tipo de operaciones. Otras fuentes matizan que no se trata de una transacción que se espere su cierre a corto o a medio plazo. Es más, Culmia y MEAG estuvieron once meses negociando para alcanzar la alianza.

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