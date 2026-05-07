Este es el supermercado que ofrece 300 puestos de trabajo durante el verano

El verano trae empleo al sector de la distribución comercial. La cadena masymas Supermercados, perteneciente a la distribuidora valenciana Juan Fornés Fornés, pone en marcha su campaña de selección para incorporar hasta 300 personas de cara al verano de 2026. La iniciativa reforzará el servicio durante la temporada estival en sus 115 establecimientos de la Comunitat Valenciana y Murcia.

Las incorporaciones se realizarán, especialmente, en las tiendas con mayor afluencia de turistas y en el almacén central de Pedreguer. La entrada será progresiva desde mayo de 2026 para facilitar una acogida y una formación completas, y se extenderá hasta finales de agosto (con posibilidad de ampliación hasta mediados de septiembre). demás, "una parte de estas contrataciones podrá evolucionar hacia posiciones estables en la compañía", aseguran fuentes de la compañía que dirige José Juan Forner.

Formación contínua

"La empresa apuesta por la formación continua como una de sus señas de identidad", asegura esta firma de distribución. En 2025, masymas impartió más de 20.000 horas de formación a su equipo, impulsando el aprendizaje desde el primer día. Por ello, no es imprescindible contar con experiencia previa, ya que se valora especialmente la actitud, las ganas de aprender, la orientación al cliente y el trabajo en equipo.

Perfiles demandados

Entre los perfiles más demandados se encuentran cajeros/as, reponedores/as y personal para distintas secciones de tienda. La firma masymas ofrece un entorno dinámico, con formación y el respaldo de un equipo con experiencia, reforzando así su compromiso con el empleo de calidad y con el impulso económico de las zonas donde está presente.

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Proceso de selección

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden presentar su candidatura a través del apartado 'Trabaja con nosotros' de masymas Supermercados: https://www.masymas.com/trabaja-con-nosotros. Con 2.763 personas en plantilla al cierre de 2025, masymas Supermercados continúa consolidándose como una de las principales cadenas de distribución en el ámbito valenciano y murciano, generando oportunidades profesionales y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que opera.