Auren refuerza su área fiscal en Valencia con la integración del despacho Galán i Rubio

La firma valenciana de auditoría y consultoría Auren acaba de integrar el despacho Galán i Rubio, firma especializada en asesoramiento tributario, con una larga trayectoria en el mercado valenciano. Con esta incorporación, Auren "refuerza su posicionamiento en la Comunitat Valenciana, especialmente en ámbitos clave como los procedimientos tributarios, la fiscalidad de la empresa familiar, el sector inmobiliario y las operaciones de reestructuración. A ello se suma la experiencia de Galán i Rubio en el asesoramiento a entidades sin ánimo de lucro y fundaciones", según ha informado en un comunicado.

Al frente del equipo se incorpora Miguel Ángel Galán, socio director de Galán i Rubio, licenciado en Derecho por la Universitat de València y especialista en Derecho Tributario, con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales. A lo largo de su trayectoria profesional, Miguel Ángel Galán ha desarrollado su carrera en firmas como Garrigues, Andersen Tax & Legal Iberia y Broseta Abogados.

Paralelamente, combina su ejercicio profesional con la docencia y la mentoría, impartiendo clases y jornadas en instituciones como el Colegio de Economistas de Cataluña o la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). También es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren, “la integración de Galán i Rubio supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y refuerzo de capacidades en áreas clave como la fiscal. Es esencial contar con profesionales con amplia trayectoria que aporten especialización, experiencia y un profundo conocimiento del tejido empresarial valenciano”.

Por su parte, Susana García, socia de Auren Legal ha señalado que “esta incorporación nos permite seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor en la Comunidad Valenciana, especialmente en el asesoramiento a empresa familiar y en procedimientos tributarios complejos, donde la experiencia de Miguel Ángel es diferencial”.

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Finalmente, Miguel Ángel Galán ha destacado los retos de esta nueva etapa “unirnos a Auren nos permite dar un salto cualitativo, ampliando nuestras capacidades y ofreciendo a nuestros clientes un servicio más completo, apoyado en una firma multidisciplinar con presencia internacional, sin perder la cercanía y especialización que nos caracteriza”.