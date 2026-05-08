Las comarcas más afectadas por la dana redujeron pobreza y ganaron renta en 2025

La dana del 29 de octubre de 2024 tuvo un efecto devastador sobre el patrimonio privado y público, singularmente de las comarcas valencianas de l'Horta Sud, la Ribera y la Plana de Utiel-Requena. No obstante, liberó una ingente cantidad de recursos para la reconstrucción desde las administraciones pero también desde las empresas y las familias. Tal vez esta segunda parte de la ecuación explique porqué, a pesar de la primera, los citados territorios consiguieron al cierre de 2025 reducir sus índices de pobreza y elevar su renta.

Así consta en un informe del Institut Valencià d'Estadística (IVE) sobre condiciones de vida en las comarcas valencianas el año pasado, que introduce una variable a tener en cuenta también. Y es que el análisis se realizó tomando en consideración los ingresos de 2024, que incluyen diez meses prerriada y solo dos postdana (noviembre y diciembre) y no el grueso del dinero de la recuperación que, singularmente, en grandes infraestructuras, se realizó a partir del año siguiente. Sea como fuere, el indicador Arope, que mide la pobreza y la exclusión social, mejoró en 2025 al bajar desde el 26,2 % de 2024 al 25,8 % de la población total de la Comunitat Valenciana.

Dana

Lo mismo sucedió en las comarcas más afectadas por la dana. La tasa Arope de l'Horta Sud bajó del 22,4 % de 2024 al 21,4 % del año pasado. En la Ribera Alta lo hizo del 25,6 % al 23,1 % y en Utiel-Requena, del 25,6 % al 22,4 %. Por su parte, la renta media por unidad de consumo también tuvo una evolución positiva. En la Comunitat Valenciana se incrementó desde 19.574 a 20.584 euros. Por tanto, casi mil euros más que en 2024. La subida en l'Horta Sud es superior, de unos 1.300 euros, al pasar de 20.178 a 21.484. Mucho mayor es el aumento en Utiel-Requena, que va de 19.272 a 20.862 euros. Y, por supuesto, en la Ribera Alta, donde crece de 19.432 a 22.043 euros, unos 2.600 más.

Un mendigo en una calle de Alicante en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

La comarca valenciana donde la tasa de pobreza y exclusión es más elevada es el Bajo Segura, con un 36,3 % de su población. También es la que tiene la renta mediana por unidad de consumo más baja, con 15.809 euros. En el otro lado de la balanza se encuentra la castellonense Els Ports, con un índice Arope del 19,2 % y una renta de 23.474 euros, que está casi 3.000 euros por encima de la media autonómica.

Carencias

El informe se detiene a analizar el nivel de carencias de los hogares valencianos a partir de una lista de necesidades que no se cumplen, como poder irse de vacaciones una semana al año, comer carne o pescado al menos cada dos días, poder tener a una temperatura adecuada la vivienda, tener capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, disponer de coche o de ordenador personal o poder sustituir muebles viejos o abandonados.

Pues bien, las familias valencianas con carencia material, que carecen de tres conceptos de los citados, se sitúan en el 16,5 % del total de la población de la autonomía. Se trata de 4,3 puntos menos que hace un año. La peor situada en la Marina Alta, con un 19,8 %, y las mejores, con un 13,6 %, els Ports, l'Alt Maestrat y el Alto Mijares. Los hogares con una carencia material severa -no tienen acceso a cuatro conceptos- representaban en 2025 el 6,6 % de la población, 2,4 puntos menos que en 2024. La comarca peor parada en este caso es l'Alacantí, con un 7,8 %, seguida, con un 7,6 % en ambos casos, por València y l'Horta Sud. Els Ports, con un 4,9 %, es la que está mejor posicionada.

Carencia severa

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Por último, el IVE, que cita datos de la Encuesta de Condiciones de Viada que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), se detiene a analizar los hogares con carencia material y social severa. En este caso son el 6,8 % de la población valenciana, 2,2 puntos menos que en 2024. La Marina Baixa, con un 8 %, y els Ports, con un 5,2 %, ocupan los dos lados de la balanza.