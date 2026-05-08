Así afecta la inflación alimentaria a los consumidores: los valencianos van más al súper, con compras más pequeñas

La compra de productos frescosgana cada vez más peso en el día a día de los hogares de la Comunitat Valenciana. Su presencia en la cesta de la compra aumenta y la forma de consumirlos evoluciona hacia decisiones más conscientes: las personas buscan optimizar su presupuesto y priorizan el precio y la calidad en sus decisiones de compra, según constata el Observatorio de Productos Frescos de Aldi 2025. Y sobre todo llama la atención un dato: que el 54% de los consumidores compran frescos entre dos y tres veces por semana, pues estos productos se consolidan como una pieza clave en la alimentación diaria.

La inflación ha provocado un cambio notable en los hábitos de consumo, caracterizado por un aumento en la frecuencia de visitas a las tiendas y una reducción en el volumen de productos adquiridos por compra. Sin duda, el subidón de precios de los alimentos cambia hábitos de compra: más planificación y más visitas al ‘súper’. El citado estudio ha sido realizado sobre una muestra de 3.254 personas encuestadas en enero de 2026 y sus conclusiones recogen datos de la consultora Worldpanel by Numerator.

En abril, los precios de la cesta de la compra se han mantenido en niveles máximos, tras la brusca subida iniciada en marzo, cuando comenzó el conflicto en Oriente Medio. La subida viene de una tendencia alcista acelerada tras la guerra de Ucrania. Así, el conjunto de precios que OCU recoge mensualmente ha alcanzado los 321 euros, el mayor importe desde junio de 2024. El impacto de la inflación alimentaria se ha dejado sentir, sobre todo, en las frutas y verduras, que acusan la subida de los fertilizantes. Las demás partidas de la cesta se mantienen en niveles parecidos a los de marzo. Los precios de la cesta de la compra se mantienen en niveles muy elevados a consecuencia de la guerra en Irán. El importe de nuestra cesta es el más alto desde que en 2024 empezamos a recoger los precios todos los meses. Las frutas y los vegetales frescos son los que registran los mayores ascensos. El IPC provisional de abril ha quedado en el 3,2%.

En busca de proteínas

También hay otras tendencias. Además, los alimentos ricos en proteína impulsan el consumo, creciendo un 3,4% en volumen, lo que representa un ritmo cuatro veces superior a la media general de la alimentación. Esta evolución en los hábitos alimenticios, destacada en el citado informe, posiciona a productos como la carne fresca, pescado, huevos y lácteos como motores de la cesta, especialmente entre jóvenes.

Según los datos de la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI, la calidad pesa más que el precio en la compra de frescos de los hogares valencianos. En concreto, el 44,1% menciona la calidad como el principal motivo de compra en el supermercado, relegando el factor económico a una segunda posición (29,7%), que supone el principal motivo de compra en España (54,8%).

Tienda de ALDi en Xàbia, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Las familias de la Comunitat Valenciana destinan una media de 2.126 euros al año (2.223 en el caso de España) a los productos frescos, lo que representa el 43,1% de su presupuesto de alimentación.

Frutas y verduras

Dentro de la cesta de frescos valenciana, las frutas y verduras son las grandes protagonistas, representando el 37% del peso total. La forma en que se adquieren estos productos define al comprador de la autonomía: el formato a granel es el indiscutible preferido, siendo elegido por el 58,5% de los consumidores a la hora de llevarse el producto fresco. Mirando hacia el futuro, el consumidor valenciano prevé seguir afinando su manera de comprar. Un 30,7% de los compradores tiene intención de modificar sus hábitos de compra de cara al próximo año. Las motivaciones principales para este cambio son adquirir alimentos con mayor consciencia (40,3%) y adaptarse a posibles variaciones en el presupuesto familiar (39,6%).

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Siete de cada diez valencianos afirma tener en cuenta el origen de los alimentos frescos que consume. Esta valoración por el producto local coincide con el papel estratégico de la región como despensa nacional, ya que la Comunitat Valenciana, junto con Andalucía y Murcia, es el principal origen de la fruta y la verdura que ALDI ofrece en todos sus supermercados de España. ALDI cuenta con 78 supermercados en la Comunitat Valenciana. La entrada de la multinacional alemana en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. Las marcas blancas representan nueve de cada diez productos de su surtido.