El frenazo inmobiliario retrasa las ventas seis meses en Valencia y eleva los descuentos

El frenazo inmobiliario por el cambio de ciclo está retrasando las compras entre cuatro y seis meses de media y elevando los descuentos en Valencia, según advierten las inmobiliarias. El mercado de la vivienda ha consolidado su enfriamiento en el arranque del año con un bajón de las operaciones del 8,2 % interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 28 de febrero, pese a que la demanda insatisfecha cada vez es mayor. Las transacciones caen con más fuerza en los mercados con menos demanda extranjera.

Los profesionales agrupados en la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) han constatado la desaceleración del mercado de compraventa que se refleja "en un descenso medio del 4,6 % (en el conjunto de la Comunitat) en las operaciones en el primer trimestre del año, acompañado de una caída de contactos y de captación de viviendas para su venta". El motivo del parón es la sobrevaloración con la que los inmuebles salen al mercado.

Nora García, presidenta de Asicval, explica que ha desaparecido la ansiedad de los compradores. "Antes no se hacían contraofertas con grandes bajadas porque enseguida llegaba otro y lo pagaba. Aquella locura no era sana y ha desaparecido. Ahora las ventas son más pausadas", apunta.

Edificios de viviendas junto a la Ciudad de las Ciencias de València. / Francisco Calabuig

50.000 euros menos

La representante de las inmobiliarias valencianas asegura que antes se pagaba el precio que pedía el vendedor o se obtenían rebajas de un dos o un tres por ciento. Eso ahora ha cambiado. "Ahora hay pisos que salen a la venta por 390.000 euros y que se acaban cerrando por 340.000 euros. Eso hace un año no se aceptaba", sentencia.

García añade que los pisos que "están muy pasados de precio se quedan sin vender. Hay viviendas que llevan más de un año a la venta. Son de propietarios que los sacan al mercado por si alguien pica. Hay dos tipos de vendedores: los que asumen la realidad y los que se enrocan en posiciones de fuerza".

La presidenta de Asicval subraya que los plazos de venta se están alargando. "Antes era de media de dos meses y ahora han subido a entre cuatro y seis meses. Eso no es problema, pero hay otros que tardan más. Hay pisos que están ocho meses a la venta y no se venden. Si no generas contactos enseguida vas mal".

"Pretesiones fuera toda lógica"

Además, lamenta que los vendedores hayan normalizado vender un piso para reformar en una zona media por 400.000 euros. "Hay barrios donde ese precio no está justificado", indica. "Son pretensiones fuera de toda lógica y lo normal es que ese piso no se venda", asegura.

El 44 % de las agencias de Asicval en la Comunitat Valenciana ha notado un descenso del número de clientes (por el alto precio de los pisos). La mayoría de los pisos que sale a la venta en València tiene un sobreprecio de hasta el 20 %, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia. La tasadora UVE Valoraciones asegura que la divergencia entre los precios de oferta publicados en los portales inmobiliarios y los finalmente firmados en las notarías complica la detección de una posible burbuja.

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Obra nueva

En el caso de la obra nueva, el precio de los pisos en València ha roto el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Este tipo de pisos está en el mercado por encima de los 400.000 euros. Sin embargo, los consultores inmobiliarios advierten de que "el comprador valenciano" tiene dificultades para pagar más de 300.000 euros. La consecuencia es que este tipo de viviendas las compran sobre todo inmigrantes del resto de Europa y de Estados Unidos con un poder adquisitivo muy fuerte.