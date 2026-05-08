Manuel Maqueda dará las claves de la economía circular en el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana
El economista y profesor de la Universidad de Harvard será el ponente principal de la jornada sobre sostenibilidad, organizada por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana el 12 de mayo en Castelló
Redacción Mediterráneo
El economista y profesor de la Universidad de Harvard (EEUU) Manuel Maqueda será el ponente principal del VIII Ecoforum organizado por el periódico Mediterráneo, Levante-EMV e Información, donde ofrecerá las claves para afrontar los retos económicos y medioambientales del futuro. La cita será el próximo 12 de mayo en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.
Maqueda, referente internacional en sostenibilidad y economía circular, instruirá sobre las herramientas necesarias para que empresas, organizaciones e instituciones puedan competir en un mundo en el que cada vez los recursos son más escasos. En este sentido, la circularidad, la seguridad y la competitividad han de situarse en el centro de la agenda estratégica de estas organizaciones. Además, la inteligencia artificial se convierte en una opción decisiva para rediseñar cadenas de suministro y redes energéticas.
En este contexto, el profesor analizará el nuevo escenario ante una globalización «que se desmorona a medida que rebasamos la capacidad de carga de nuestro planeta y en la que la economía lineal nos ha llevado a la escasez de recursos». En este sentido, Maqueda sostiene que la economía circular «no es solo reciclar, sino repensar por completo cómo producimos y consumimos».
Formulario de inscripción para asistir al VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana
Asistentes y expertos
El encuentro, que reunirá a instituciones, empresas y expertos, permitirá reflexionar sobre cómo avanzar hacia una industria más eficiente y competitiva, capaz de reducir emisiones, aprovechar los recursos y generar oportunidades vinculadas a la innovación verde.
Además, se contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el diputado provincial Juan José Llopis; el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales; la secretaria autonómica Sabina Goretti; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, y el presidente de Reciplasa, SergioToledo, entre otros.
Un foro de referencia en torno a la sostenibilidad en la C. Valenciana
Las primeras siete ediciones del Ecoforum impulsado por el Periódico Mediterráneo en Castelló han consolidado este encuentro como un foro de referencia en torno a la sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático en la provincia. Desde su nacimiento, el evento ha reunido a representantes institucionales, empresas, expertos y comunidad universitaria con el objetivo de fomentar el debate y visibilizar iniciativas vinculadas a la transición ecológica, entre otras.
La primera edición, celebrada en 2017, puso el foco en el papel de la empresa frente al cambio climático, con especial atención a la reducción de emisiones y la transición energética, marcando el inicio de un espacio de diálogo entre sector público y privado. En las siguientes convocatorias, el Ecoforum fue ampliando su alcance temático, incorporando cuestiones como la gestión de residuos, la innovación tecnológica o la descarbonización de sectores estratégicos como el industrial o el aeroportuario .
A partir de su consolidación, el foro ha mantenido como eje central la economía circular, abordando retos como el reaprovechamiento de residuos, la eficiencia energética o el desarrollo de nuevos modelos productivos más sostenibles. En este sentido, las diferentes ediciones han servido para mostrar experiencias reales de empresas y administraciones, así como avances legislativos y tecnológicos en materia medioambiental .
En sus ediciones más recientes, el evento ha profundizado en los grandes desafíos globales, como la emergencia climática, la resiliencia territorial o la colaboración público-privada ante crisis ambientales, evidenciando la necesidad de respuestas coordinadas y multidisciplinares . Asimismo, ha incorporado nuevas líneas de debate centradas en la salud del planeta y el impacto de las decisiones empresariales en el entorno. Así, tras siete ediciones, el Ecoforum se ha consolidado como un espacio de referencia en la Comunitat Valenciana para analizar el presente y futuro de la sostenibilidad.
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