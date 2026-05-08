Los viticultores de Requena logran representación en la DO Cava

La candidatura de Viticultors del Cava ha resultado vencedora en las elecciones al consejo regulador de la DO Cava, logrando una amplia mayoría y permitiendo que Dominio de la Vega vuelva a obtener representación en el órgano de decisión del sector. Requena continuará así teniendo voz propia dentro de la Denominación de Origen. La victoria ha sido especialmente contundente en Requena. De los 110 votos depositados en la urna de la localidad, Dominio de la Vega obtuvo 101 apoyos, a los que se suman los votos recibidos en Almendralejo, La Rioja y Aragón, alcanzando un total de 148 votos. Viticultors del Cava logra dos de los tres puestos y se queda fuera el representante de JARC

Desde Dominio de la Vega han querido agradecer “la confianza y el apoyo recibido por parte de todos los viticultores, tanto de quienes han podido acudir a votar como de quienes, por distintos motivos, no han podido hacerlo, pero sabemos que están con nosotros y comparten la necesidad de que Requena siga estando presente en el centro de decisión de la DO Cava”. Con esta nueva representación, la firma valenciana afronta los próximos cuatro años con la responsabilidad de seguir defendiendo los intereses de los viticultores y elaboradores de Requena y del resto de zonas productoras fuera del Penedès, "consolidando la presencia de estos territorios en el centro de decisión de la DO Cava", destacan fuentes de esta bodega.

Renovación

El consejo regulador de la denominación de origen Cava ha renovado a sus 12 vocales, tras el proceso electoral iniciado el pasado jueves y que culminará el próximo 11 de junio con la designación del nuevo presidente del organismo, que relevará a Javier Pagés, que ha estado ocho años al frente del cargo. Los aspirantes a ocuparlo podrán empezar a presentar sus candidaturas a partir del próximo lunes, 11 de mayo, y estas serán sometidas a votación en la sesión plenaria que el nuevo consejo regulador tiene previsto celebrar justo un mes después.

De los 12 nombres que forman la nueva entidad, siete son ya rostros conocidos, porque habían ocupado un asiento al menos en la última legislatura. Se trata de Josep Palau (representante de Freixenet), de Pere Escolar (Jaume Serra, de García Carrión) y Pere Ventura (de la bodega Pere Ventura i Família). A ellos se han sumado en esta ocasión, ocupando los asientos asignados a las compañías elaboradoras, Bruno Colomer (Codorníu), Joaquim Tosas (Bodegues Sumarroca) y Montserrat Nicolàs (Viña Torreblanca).

También siguen formando parte del consejo regulador, durante un mandato más (después de haberlo hecho ya antes), Enric Ferré (Cellers Domenys) y Adrià Rabadà (Cevipe). Este último continúa como representante de las bodegas elaboradoras de vino base. Junto a Ferré se estrena Miquel Lleixa (Covides), en este caso como vocal de los productores adscritos a cooperativas.

Lista de consenso

Estos nueve candidatos formaban parte de sendas listas de consenso, con lo que en las elecciones del pasado jueves, los votantes simplemente tuvieron que ratificar sus opciones. Sí se tuvieron que votar los tres vocales restantes, es decir el 25% de los puestos del consejo regulador destinados a los representantes de los productores independientes, que trabajan fuera del ámbito cooperativo (el conocido como censo B).

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Representantes de la lista de Viticultors del Cava. / lE

Finalmente de las dos candidaturas presentadas, han resultado escogidos los citados David Sendra y Fernando Medina (que ya estuvo en el organismo en representación de Dominio de la Vega), ambos de la mencionada coalición bautizada como Viticultors del Cava -formada por Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)- y Joan Colomer en representación de la Associació de Viticultors del Penedès.