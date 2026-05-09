70 años de experiencia, innovación y liderazgo en el packaging

La empresa Cartonajes Alboraya celebra su 70 aniversario este 10 de mayo. Desde 1956, la familia Climent inició su actividad en el sector del cartón ondulado, fabricando todo tipo de cajas de cartón, cajas personalizadas, a medida y troqueladas. Hoy, tras siete décadas de evolución, la empresa se ha consolidado como un referente en la fabricación de embalaje, combinando experiencia industrial, innovación y orientación total al cliente.

Más que una fábrica, Cartonajes Alboraya es un equipo que se implica en cada proyecto. Cada caja se diseña pensando en el uso real que va a tener, analizando el producto, su peso, fragilidad y sistema logístico, con el objetivo de ofrecer siempre la mejor solución al mejor coste.

Hace más de 15 años, la empresa dio un paso decisivo apostando por la transformación digital y especializándose en cajas para comercio electrónico. Esta evolución ha permitido posicionarse como una compañía líder en la fabricación de cajas para ecommerce, trabajando actualmente con cientos de tiendas online en toda España y Europa.

15 categorías de producto

Su web cartonajesalboraya.es está especializada en más de quince categorías de producto, destacando las cajas para ropa, calzado, bolsos, alimentación, producto gourmet, cosmética, farmacia, frutas y verduras, así como cajas para envíos de pequeño y gran formato. Esta especialización permite optimizar costes logísticos, mejorar la protección del producto y ofrecer una experiencia de compra más profesional.

Cartonajes Alboraya fabrica para múltiples sectores. / L-EMV

La compañía dispone de una estructura industrial sólida, con un grupo de fábricas que nos permiten realizar cualquier tipo de caja, desde modelos estándar como 201, 426 o 427, hasta desarrollos técnicos completamente personalizados. Esta capacidad garantiza estabilidad en la producción, calidad constante y respuesta rápida ante cualquier volumen de demanda.

Además, cuenta con más de 1.000 troqueles disponibles para la fabricación de todo tipo de cajas, lo que permite reducir tiempos y costes, ofreciendo soluciones eficientes sin necesidad de desarrollos complejos.

Cartonajes Alboraya fabrica para múltiples sectores como automoción, agricultura, alimentación, tecnología, textil o ecommerce, trabajando actualmente en mercados como España, Francia, Portugal, Andorra y Alemania.

Clientes de firmas reconocidas

Entre sus clientes destacan firmas reconocidas como Lladró, Sesderma, Ulanka, Scalpers, Lisart, Viuda de G. Marí Montañana y Fartons Polo, entre otras, que confían en la calidad, la capacidad productiva y la experiencia de la compañía.

La empresa también dispone de sistemas de impresión offset, digital y flexográfica, adaptándose a cualquier tipo de proyecto, desde tiradas cortas hasta grandes producciones industriales. Tras 70 años de actividad, Cartonajes Alboraya continúa evolucionando con una filosofía clara: ofrecer soluciones reales, asesoramiento técnico y un servicio cercano que permita a sus clientes crecer.

Porque el packaging ya no es solo una caja. Es una herramienta para vender más. 70 años fabricando cajas y liderando el packaging para ecommerce.