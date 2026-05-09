El banco ecuatoriano Pichincha se lanza al negocio hipotecario en Valencia

El banco ecuatoriano Pichincha se ha lanzado al negocio hipotecario en Valencia. La entidad sudamericana ha comenzado a financiar promociones de viviendas con el objetivo final de captar las hipotecas de los compradores de los pisos. La empresa entró en España en paralelo a la llegada de inmigrantes ecuatorianos, pero ahora ya está enfocada a todo tipo de clientes.

La entidad opera en España con la marca Banco Pichincha como banca tradicional y como Pibank para la digital. A través de las dos marcas ofrece hipotecas. La firma tiene sus oficinas centrales en València en la calle Pintor Sorolla. El banco inició sus operaciones en España en 2007 y se convirtió en 2010 en el primer banco latinoamericano en obtener licencia bancaria plena en España.

La firma está integrada en el Grupo Financiero Pichincha, que es uno de los conglomerados corporativos más importantes de Sudamérica. La firma fue fundada en Quito (capital de Ecuador) hace 120 años por un grupo de empresarios locales. La entidad cuenta con seis millones y medio de clientes en Ecuador, España, Perú, Colombia, Estados Unidos y Panamá.

En España atiende a miles de ecuatorianos, pero con su entrada en el mercado hipotecario busca ampliar su cartera de clientes. El banco ofrece hipotecas mixtas. Los primeros 4 años, el Tipo de Interés Nominal (TIN) es del 3,20 %. A partir del quinto año, aplica el euríbor +1,50 % en el producto "Hipoteca mixta Pichincha".

35 años

Esta hipoteca es de hasta 500.000 euros a devolver hasta en 35 años. El banco no cobra comisión de apertura ni de estudio ni por subrogación o cambio de condiciones. Tampoco compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada total o parcial.

El desembarco de Pichincha en el negocio hipotecario en Valencia se produce en un momento en el que los bancos están endureciendo las condiciones de financiación para comprar vivienda por el subidón de precios. Una de cada tres operaciones no pasa el primer filtro de los controles bancarios al dispararse la tasa de esfuerzo al 43 % en València cuando el límite recomendado es del 33 %. Este mayor control en las operaciones de crédito está frenando con fuerza las ventas de viviendas en los mercados más recalentados, como la Comunitat Valenciana.

Subida del euríbor

Además, los tipos de interés están subiendo por la inflación derivada de la crisis energética por la guerra de Irán. El euríbor a doce meses ha confirmado el cambio de tendencia iniciado en marzo y cerró abril en el 2,747 %, su nivel más alto desde septiembre de 2025. El índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España suma así su segundo mes de ascenso, según subraya Trioteca. La media de este mes de mayo es de 2,845 %.

Edificios en construcción en el distrito de Quatre Carreres de València. / Francisco Calabuig

Este aumento del euríbor ya tiene consecuencias directas para los hipotecados y las va a tener para la compra de viviendas al encarecerse la financiación. Tras meses de alivio progresivo, las cuotas de las hipotecas variables vuelven a encarecerse por primera vez desde abril de 2025. La comparación interanual es especialmente significativa: en abril del año pasado, el indicador se situaba en el 2,143 %, muy por debajo del nivel actual.

700 euros más

En términos prácticos, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de euríbor +1 %, la subida puede traducirse en un incremento de más de 700 euros anuales en la cuota. En el caso de préstamos de 300.000 euros, el encarecimiento supera los 1.100 euros al año.

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Los expertos alertan del riesgo de reservar una vivienda sin tener la hipoteca autorizada. Esta falta de planificación provoca que muchos compradores lleguen al momento de entregar las arras sin saber con certeza si podrán obtener la financiación necesaria.