La campaña citrícola llega a su fin con precios récords en la mandarina de origen israelí orri

La campaña citrícola en campo llega a su fin en la Comunitat Valenciana con la recolección de las variedades de naranjas más tardías (barberina, mid-nigth, valencia late y delta) y un récord de cotizaciones en el caso de una de las variedades estrella de mandarinas: la orri, de origen israelí, cuya propiedad intelectual está registrada y su cultivo requiere el pago de royalties (derechos de obtentor) y licencias de uso, gestionadas por entidades para garantizar trazabilidad y combatir el fraude.

Pendientes todavía de estimar el balance final de la cosecha 2025/2026, la producción naranjera se estima en 2.509.950 toneladas, lo que representa una caída del 8% (217.126 toneladas menos) respecto a la anterior. Esta cantidad se ha visto afectada por la meteorología adversa, incluyendo altas temperaturas y granizo, situándose como una de las campañas más bajas de los últimos años.

Según los datos de la Lonja de Cítricos y el Boletín de precios agrarios de Valencia, la citada mandarina orri ha alcanzado durante la actual campaña un precio medio de 1,35 €/kg, con picos de hasta 1,60 €/kg para las partidas de mayor calidad, situándose un año más como la mandarina mejor cotizada del mercado. Estos valores se pueden multilicar por tres al llegar a los consumidores, que pagan entre 3 y 5 euros por kilogramos, según constatan los precios que indican comercios del Mercado Central de València, tiendas 'online' y supermercados.

Producción limitada

Según Guillermo Soler, gerente del ORRi Running Committee (ORC), esta continúa siendo la variedad de mandarinas con el calendario de comercialización más amplio del sector. Aunque la campaña ha estado marcada por una ligera reducción de la cosecha respecto a su potencial productivo, debido principalmente a las lluvias durante la primavera de 2025, esta variedad ha demostrado una notable resistencia frente a condiciones meteorológicas adversas.

Alrededor de 400 licenciatarios pertenecen a la Asociación de Productores de la variedad Orri (ORC). Esta entidad espera consolidar el posicionamiento de orri en Francia y seguir impulsando su consumo en este mercado clave. Sus explotaciones superan las 900.000 plantas, con una producción potencial de fruta que puede alcanzar las 72.000 toneladas. La superficie que ocupan las plantas de los asociados al ORC en toda España se aproxima a las 2.000 hectáreas distribuidas, aproximadamente, en un 46 % por la Comunitat Valenciana, un 40 % en Andalucía y un 13 %, en Murcia.

Balance agridulce

El final de la campaña citrícola se ha caracterizado por un "balance agridulce", según AVA-Asaja, marcado por una producción notablemente baja pero con precios sostenidos y, en algunos casos, altos. Según el último informe de seguimiento de la Conselleria de Agricultura, las exportaciones de pequeños cítricos de la Comunitat Valenciana alcanzaron entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 un total de 667.228 toneladas, lo que supone una caída del 9,9% respecto al mismo periodo de la campaña anterior y un descenso del 10,5% en comparación con la 2023/2024. En términos de valor, las ventas al exterior de mandarinas se situaron en 955,1 millones de euros, un 4,4% menos que hace un año.

Las importaciones de cítricos de Sudáfrica han crecido un 83% desde 2016 y presionan al sector europeo en el inicio de campaña. Los tratados con Sudáfrica, Egipto y Mercosur recortan un 19% la cuota de mercado a las mandarinas valencianas. Según AVA-Asaja,los acuerdos de la UE han sustiduido el 8,6% de los cítricos europeos por importaciones durante la última década.

Noticias relacionadas

A la vista de la evolución de las masivas importaciones de cítricos en el viejo continente tras los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos o Sudáfrica, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos -entidad de la que forma parte la valencana Unió Llauradora- acaba de solicitar al Ministerio de Economía que inicie de forma inmediata las gestiones ante la Comisión Europea para activar los mecanismos de salvaguardia previstos en el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países del África Austral, ante el impacto creciente de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica sobre el sector productor europeo. Las importaciones de cítricos de Sudáfrica han crecido un 83% desde 2016 y presionan al sector valenciano en el inicio de campaña.