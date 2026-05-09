Go Global 2026: el congreso donde las empresas valencianas conectan con el mundo

Los próximos 26 y 27 de mayo, Feria Valencia volverá a convertirse en el gran punto de encuentro para las empresas que quieren crecer fuera de nuestras fronteras. Y no es una edición cualquiera: Go Global celebra su décimo aniversario consolidado como el principal congreso de internacionalización empresarial de la Comunitat Valenciana.

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica, los cambios geopolíticos y la necesidad de abrir nuevos mercados, el Congreso Go Global 2026 llega con un objetivo claro: ayudar a las empresas a transformar los retos actuales en oportunidades reales de crecimiento y expansión internacional.

Mucho más que un congreso: una puerta directa a nuevos mercados

Durante dos jornadas, empresas, especialistas en comercio internacional, instituciones y compradores internacionales compartirán un mismo espacio diseñado para generar contactos, impulsar alianzas y facilitar nuevas oportunidades de negocio en mercados exteriores.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de mantener reuniones individualizadas con la Red Exterior de Ivace+i Internacional y con más de 40 empresas importadoras procedentes de 23 países, interesadas en conocer productos y servicios de la Comunitat Valenciana.

Estas agendas de reuniones permitirán a las empresas asistentes acceder a asesoramiento especializado, analizar oportunidades concretas en distintos mercados y establecer contactos comerciales de alto valor. Un formato práctico y orientado a resultados que convierte cada encuentro en una oportunidad real para abrir puertas fuera de España.

Las claves que marcarán la internacionalización en 2026

El programa del Congreso Go Global abordará algunos de los temas que están redefiniendo el comercio internacional y las estrategias empresariales a nivel global.

Entre los contenidos destacados, el congreso analizará el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de internacionalización, el nuevo contexto geopolítico y económico internacional, las tendencias globales de consumo y las nuevas dinámicas comerciales que están transformando los mercados.

Durante las dos jornadas del evento, empresas, expertos en comercio internacional, instituciones y compradores internacionales compartirán un espacio diseñado para generar oportunidades de negocio y nuevas alianzas. / Go Global Congreso

Además, el evento contará con conferencias, sesiones técnicas y casos de éxito de empresas con trayectoria internacional que compartirán experiencias, aprendizajes y estrategias para competir con éxito en el exterior.

La financiación internacional, las ayudas y programas europeos de apoyo a la internacionalización y el talento especializado en comercio exterior también tendrán un espacio destacado dentro del programa.

¿Por qué no deberías perdértelo?

Porque Go Global no es solo un congreso para escuchar ponencias. Es un evento pensado para que las empresas salgan con ideas claras, contactos estratégicos y oportunidades reales de negocio.

En un mismo espacio, las empresas podrán acceder a información útil y práctica, conocer mercados internacionales, resolver dudas con expertos y generar conexiones que pueden convertirse en futuros acuerdos comerciales.

Durante esta edición se podrá mantener reuniones individualizadas con la Red Exterior de Ivace+i Internacional y con más de 40 empresas importadoras procedentes de 23 países. / Go Global Congreso

Tanto para compañías que ya exportan como para aquellas que quieren dar sus primeros pasos en mercados exteriores, Go Global se ha consolidado como una cita imprescindible para impulsar la competitividad internacional de las empresas valencianas.

Inscripción gratuita

Organizado por Ivace+i Internacional, junto a las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, con el patrocinio de ICEX España y el apoyo de los fondos FEDER, el Congreso Go Global 2026 mantiene abierta su inscripción gratuita.

Desde la organización se recomienda reservar plaza con antelación y solicitar cuanto antes las agendas de reuniones para aprovechar al máximo todas las oportunidades de networking y negocio que ofrece esta edición.

No dejes pasar la oportunidad de internacionalizar tu pyme o empresa e inscríbete en Congreso Go Global 2026.