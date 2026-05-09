El nuevo Manises: una terminal dos veces más grande, nueva sala VIP y mayor área comercial

El aeropuerto de Valencia afronta el mayor salto inversor de su historia reciente previsto en el próximo quinquenio. La ampliación de la terminal será la actuación más visible, pero el plan incluye también pista, puertas de embarque, drenaje hidráulico, aparcamientos o una gran planta fotovoltaica. El objetivo es preparar Manises para un tráfico desestacionalizado que ya supera el millón de viajeros en meses de temporada baja.

Así, el perfil del aeropuerto de Valencia para el periodo 2027-31 pasa por una serie de reformas que contarán con un presupuesto total de 402,1 millones de euros, según avanzaron en febrero fuentes del gestor AENA y confirmó esta misma semana el director del aeródromo ubicado en Manises, Antonio García.

Estas actuaciones, todavía con las cuantías por concretar en cada partida, tendrán como resultado una terminal con una superficie dos veces mayor que la actual, más espacio para área comercial, la construcción de una nueva Sala VIP o el asfaltado de la pista.

Un avión despega del aeropuerto de Manises. / Levante-EMV

Según fuentes del aeropuerto, uno de los objetivos del próximo Dora 2027-2031 —el plan director del recinto— "es realizar las inversiones necesarias para dotar al aeropuerto de Valencia de capacidad para la demanda futura". Cabe recordar que Manises ha ido encadenando cifras récord de pasajeros mes tras mes y cerró 2025 con un hito de 11,8 millones de pasajeros, un millón más que en 2024, lo que representó un aumento del 9,6 %.

Próximas obras

Aún con los proyectos constructivos por determinar, desde AENA confirman a Levante-EMV que las actuaciones que se llevarán a cabo en el próximo lustro incluyen, entre otras, la ampliación de la superficie comercial —la destinada a tiendas y cafeterías—, así como la sustitución de la actual sala VIP por una nueva y de mayor capacidad. Según las mismas fuentes, con todas estas actuaciones la terminal llegará a duplicar el tamaño actual.

Asimismo, el nuevo Manises también ganará con estas intervenciones puertas de embarque y se construirá un nuevo control de seguridad, lo que permitirá evitar cuellos de botella y colas en momentos y periodos de mayor tránsito de viajeros.

Igualmente, el aeropuerto prevé acometer durante los próximos cinco años obras destinadas a la "mejora del confort y de eficiencia energética en la actual terminal relacionadas con la iluminación y la climatización", avanzan a este diario. Entre estas, destaca la instalación de la tercera mayor planta fotovoltaica de los aeropuertos de España, tras las de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona).

Terminal del aeropuerto de Valencia. / Levante-EMV

En cuanto a la pista, volverá a asfaltarse con el fin de mejorar el firme. Estos trabajos se desarrollarán en momentos donde las obras interfieran lo menos posible en el funcionamiento del aeropuerto. "Se trata de actuaciones de mantenimiento que se harán en periodo nocturno y en distintas fases", explican desde Aena. "Todo ello —añaden— de manera coordinada con las aerolíneas y todos los agentes implicados en la operativa para minimizar el impacto de las obras".

Afrontar lluvias intensas

Aena señala que entre las obras que se llevarán a cabo hasta 2031 se encuentra también la "necesidad" de aumentar la capacidad hidráulica del aeropuerto de Valencia y la mejora de la red de drenaje, "lo que permitirá una mayor evacuación de agua en menos tiempo y, por tanto, afrontar episodios de lluvias muy intensas".

El nuevo Dora —Documento de Regulación Aeroportuaria— contempla, como ya dijo García hace unos días, actuaciones sobre aparcamientos y accesos.

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La inversión total para estos cinco años es de 402,1 millones de euros, frente a los 60,1 adjudicados en el quinquenio 2022-2026.