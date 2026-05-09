La productividad crece más en la C. Valenciana que en el conjunto de España

La productividad de la Comunitat Valenciana mejora y lo hace por encima de la media española. Esta es una de las conclusiones que se extraen de la Contabilidad Regional de España que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). El primer lugar de este escalafón lo ocupa Castilla-La Mancha con un crecimiento del 3,46 %. La Comunitat Valenciana se sitúa en octava posición con un 1,37 %, por encima del 1,20 % de la media española. Solo el País Vasco y Navarra, dos de las regiones con mayor potencial, registraron en 2024 un descenso en la productividad por hora trabajada: del 0,01 % en el primer caso y del 0,72 %, en el segundo.

Salarios

El informe detalla también cuál fue la remuneración media por asalariado en 2024 y aquí la Comunitat Valenciana ocupa las posiciones de menos privilegio. En concreto, sus ocupados percibieron en dicho ejercicio 37.660 euros de media, lejos de la cifra del conjunto de España, que está en 40.514 euros, pero todavía a más distancia de las dos autonomías que ocupan las primeras posiciones de este escalafón, que son Madrid, con 46.850 euros, y el País Vasco, con 45.321. En último lugar se encuentra Extremadura, con 33.695 euros. Solo seis territorios -este último, las dos Castillas, Canarias, Andalucía y Murcia- se encuentran en peor lugar que la Comunitat Valenciana.

La cerámica es clave en la industria valenciana / Levante-EMV

Otro de los asuntos que analiza la Contabilidad Regional de España es el crecimiento de la inversión por territorios. De nuevo, la autonomía valenciana sale mal parada, porque, con un incremento del 3,6 %, se encuentra a gran distancia del 5,1 % de la media española pero también del 7,1 % de Cataluña y Madrid, que solo se ven superadas por Ceuta y Melilla (9,7 %) y Cantabria (8,8 %).

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Evolución

El documento, asimismo, detalla cuál ha sido la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos años. La Comunitat Valenciana creció un 5,5 % en 2022, un 2,5 % en 2023 y un 3,3 % en 2024. En el primero de los tres ejercicios estuvo por debajo del 6,4 % de la media nacional, empató en el segundo y en el tercero se situó a dos décimas de distancia. El PIB valenciano se situó en 2024 en los 148.283 millones de euros, con un aumento de casi 9.000 millones respecto de los 139.656 del ejercicio precedente. Dicha cifra se encuentra por debajo del 10 % en relación al conjunto de España, donde el Producto Interior Bruto alcanzó en 2024 los 1,59 billones de euros.