La agricultura de precisión se abre paso en Valencia

La llamada agricultura de precisión llega al campo valenciano. No queda otra. Cuentan los expertos que el sector primario debe sostenerse en sistemas capaces de producir mayores volúmenes de alimentos con menos recursos -sobre todo, agua y fertilizantes- y así poder reducir el impacto ambiental. Por eso se habla tanto del llamado internet de las cosas (IoT), los drones, la inteligencia artificial (IA) o la apuesta por la agricultura regenerativa. Con este último modelo se pretende sanar el suelo y aplicar sistemas automatizados que solucionen la falta de mano de obra.

En todo ello andan algunos investigadores y empresas de innovación del ámbito agroalimentario que esta semana pasada han participado en una jornada del Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta. Este evento ha servido para acercar los últimos avances y soluciones tecnológicas que mejoran la eficiencia y sostenibilidad en el cultivo de cítricos y otros frutales, así como de hortalizas.

El director del Centro de Experiencia de Cajamar en Paiporta, Carlos Baixaulli, destaca las posibilidades de la digitalización y tecnificación en frutales, cítricos y hortícolas: «El minifundio, el tamaño de la explotación, no puede seguir retrasando la modernización. Estas tecnologías ya están ahí y son las que podrían hacer rentable al campo», explica.

Francisco Calabuig

Entre los últimos avances destacan los drones que detectan y geolocalizan plagas, tratan los árboles desde el aire con mayor precisión y ahorro en productos. También hay hierbas y flores útiles que facilitan el control biológico (albergando insectos depredadores o parasitarios) y que ahorran en fitosanitarios. Además, se potencian los sensores autónomos alimentados por energía solar para monitorizar las condiciones del suelo y hacer más eficiente el riego o la fertilización por goteo.

Vigilancia de plagas

Por otro lado, llegan los turboatomizadores inteligentes que aplican algoritmos para adaptarse al tipo de cultivo, a la parcela y ajustar los litros de plaguicidas reduciendo su deriva; podadoras mecanizadas. Por otro lado, abejorros servidos en cajas que mejoran la polinización y aumentan los rendimientos. Hasta 16 empresas españolas y alguna foránea -muchas de ellas procedentes de la aceleradora de empresas ‘agrotech’ de Cajamar Innova- evidenciaron que sus desarrollos son ya el presente y que son capaces de acortar los plazos de amortización de la inversión con un retorno medido en mayor competitividad y sostenibilidad económica y ambiental.

Recarga de fertilizantes en un drone en el centro de experiencias de Cajamar en Paiporta. / F. Calabuig

Una de las imágenes más icónicas que se ven en los campos son los drones, como los de la empresa Beniu -de origen gallego- que pulveriza con bioestimulantes a escasos metros de la copa de caquis para mejorar sus procesos naturales . Y acto seguido, suelta determinados ácaros para combatir plagas tan comunes como la araña roja.

El uso de estas aeronaves con fitosanitarios está más restringido pero también en esta materia Europa está preparando una flexibilización regulatoria considerable. Con permisos excepcionales, porque la legislación prohíbe en términos generales las fumigaciones aéreas, la Generalitat Valenciana ha requerido de ellos para tratar de manera controlada la ‘mosca de la fruta’, la Junta de Andalucía también lo ha hecho para la procesionaria del pino, en Extremadura sus drones trabajan para frenar la ‘pudenta’ del arroz.

Los usos van más allá: sus aparatos están equipados con sensores multiespectrales, térmicos y cámaras RGB (como las de los móviles, pero más precisas) para identificar y seguir problemas como deficiencias nutricionales, detectar plagas, enfermedades o estrés hídrico de manera anticipada y localizando las zonas afectadas.

Uso de sensores

Otro ejemplo de agricultura de precisión viene de la firma murciana Widhoc. Es una compañía que ya monitoriza el suelo de más de 100.000 hectáreas de cultivo en España. Sus terminales y sensores -alimentados por luz solar- permiten medir parámetros claves del suelo, de la planta y ambientales con precisión, generando informes para programar riegos más eficientes o de fertirrigación, con rebajas en el consumo que, en el peor de los casos, superan el 20%.

Caja de abejas en el centro de experiencias agrarias de Cajamar en Paiporta. / F. Calabuig

En Murcia, muy afectada por las restricciones hídricas y los problemas de contaminación del mar Menor (en el campo de Cartagena) es donde esta compañía más se ha desarrollado con la intención de limitar el arrastre de nitratos a los acuíferos -un problema también extendido en otras zonas hortofrutícolas- y la monitorización ‘inteligente’ del riego, que se exige ya por ley.

Enmarcadas también en la ‘Agricultura 4.0’, se presentaron las experiencias de compañías como la almeriense Ikos Advanced, especializada en hortícolas, cuyos sensores facilitan el riego y fertilización bajo demanda y permiten la automatización agrícola con IA: sus dispositivos miden cada 12 minutos para así ajustar mejor el suministro. Además, la alicantina TB Agrosensor desarrolla ‘software’ y algoritmos para el seguimiento de la humedad del suelo, estado hídrico y datos agronómicos.

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BIHOX, por su parte, es una startup que pudo mostrar los beneficios de un dispositivo de oxigenación inteligente del agua de riego mediante fotocatálisis, para que la raíz trabaje en un entorno más aireado y sano. Más conocida es la oferta exhibida por Fertinagro Biotech, compañía líder en soluciones biotecnológicas, para mejorar la nutrición de las plantas con uno de los catálogos de productos más completos del mercado.