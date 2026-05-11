La Comunitat Valenciana lidera el incremento de los precios del alquiler en toda España con una subida del 5 % en 2024, aunque en la ciudad de València ese incremento se disparó hasta el 5,9 % y en municipios como Vilamarxant o Sagunt creció por encima del 6 %, según informe difundido hoy por el INE.

A nivel nacional, los precios de la vivienda en alquiler subieron un 3,5 % en el año 2024, su mayor aumento desde 2019, encadenando así diez años al alza, según la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes.

En el caso de las capitales, València lidera el aumento de las rentas entre 2015 y 2024 con un incremento acumulado del 36.4 %. según los datos del INE. Detrás del subidón de la demanda está el incremento de población.

Aumento de población

Solo València aumentó su censo en 20.000 personas en 2024 tras otra subida de 22.000 habitantes en 2023. Por contra, la oferta ha caído con fuerza desde la aprobación de la ley de la Vivienda en 2023 (que perseguía justo lo contrario). Desde el Observatorio (entidad impulsada por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos I) inciden en que esta pérdida de oferta de vivienda en arrendamiento obedece a regulaciones como la declaración de zonas tensionadas y los topes de precios, lo que está empujando a muchos propietarios a buscar alternativas que escapen de esta regulación, como la venta, el alquiler turístico y, sobre todo, el alquiler de temporada (un máximo de 11 meses).

"Nivel muy preocupante"

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado 10.000 viviendas en los últimos cinco años. La desesperación por encontrar vivienda ha llegado a tal extremo que cada piso de alquiler que sale al mercado genera el interés de 107 familias.

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Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia. El número de contactos de interesados por cada piso que queda libre ha pasado de 10,5 en 2020 a más de un centenar ahora.