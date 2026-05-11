Francisco Alonso (Femeval): "Harán falta 52.000 trabajadores del metal en los próximos cinco años"

El metal valenciano encadena tres años consecutivos de contracción de la actividad y ha cerrado 2025 con una caída del 8,4% de su producción, lastrada por el desplome de la automoción (-48,1%) y el descenso de las exportaciones (-3,4%). ¿Qué diagnóstico hace del metal valenciano hoy?

El sector está en un momento complicado por la situación geopolítica. Tocamos muchos sectores y hay unos que tienen más problemática que otros. Lo que sí que es verdad es que desde el metal siempre intentamos levantar la cabeza y cambiar si hace falta, buscar soluciones, otros sectores o clientes. La guerra de Oriente Medio está subiendo los precios y eso no se pueden mantener en el tiempo.

¿Estamos en una crisis industrial o en una transformación mal planteada?

En el metal tenemos industria, comercio y servicios. Hay sectores muy en auge y con necesidad de empleados. Todo lo que sean incertidumbres no nos beneficia a nadie. Hemos tenido algunos problemas con industria, sobre todo por el automóvil. Esperemos que en breve se solucione.

¿Cómo es posible que el sector mantenga empleo pese a la caída de producción?

Tenemos un problema de absentismo muy grande. La productividad ha bajado, pero tenemos que tener más empleados para hacer lo mismo. Necesitamos gente cualificada, no pueden entrar en un trabajo y empezar a producir mañana. Es decir, que o salen ya formada de otro sitio o tienes que formarla tú en tu empresa.

Francisco Alonso, en su despacho de Femeval. / J. M. López

¿Cuáles son ahora mismo los subsectores que mejor están resistiendo?

Los relacionados con eficiencia energética. Hay unos reglamentos de edificios de energía cero que necesita una serie de instalaciones o de unos equipos más modernos que contaminan menos. Entonces, todo eso se tiene que hacer con empresas instaladoras.

¿Cuáles son las urgencias del sector?

La primera, y muy importante, es tener gente, tener un relevo generacional, no solo de empresarios, sino de trabajadores. Nos hace falta un relevo de gente especializada. Luego tenemos, el asunto administrativo: no podemos seguir trabajando si pasas dos años esperando una licencia. En otros sitios de España se está haciendo mucho más rápido.

¿Podemos cuantificar el problema de la falta de mano de obra?

Podemos estimar que en unos cinco años harán falta unos 52.000 trabajadores del metal en la Comunitat Valenciana. El 99 % de las bajas que tuvimos el año pasado fue por falta de relevo, por la dana o por las dos cosas. Pero sobre todo, por falta de relevo.

Toda empresa es bienvenida, pero un porcentaje de la cadena de valor en Ford debe ser local" Francisco Alonso — Presidente Femeval

¿Por qué la gente joven no quiere dedicarse al metal?

Muchas veces los padres quieren que los hijos sean ingenieros, médicos,... pero cerca del 100 % de las personas que formamos encuentran trabajo. Están saliendo ahora muchos 'influencers' que son fontaneros y que animan a los jóvenes a conocer el sector.

Hace un par de semanas comentaba la postura de Femeval sobre la regularización de migrantes que ha aprobado el Gobierno y la incorporación del colectivo al sector.

Si los han legalizado bien o mal es cuestión de los políticos. Nosotros lo que queremos es que no estén en la economía sumergida. Necesitamos gente que quiera aprender, que quiera trabajar y que quiera estar aquí, pero que esté por la labor de aportar al país.

La falta de producción en Ford Almussafes ha lastrado la producción del metal. ¿Qué capacidad tiene el sector de la industria de aguantar este periodo?

Es muy complicado. Hay muchas empresas que están intentando abrirse a otros mercados, hacer otros productos. A esas empresas habría que ayudarlas de alguna forma. Si no, nos estaríamos cargando la infraestructura que creamos en su momento para la planta de Ford.

Alonso, durante la entrevista. / J. M. López

¿Qué valoración hace de las últimas noticias que han surgido esta semana de Ford: la entrada de Geely, el retraso en la llegada del nuevo vehículo y la reducción de su producción?

Toda empresa tractora es bienvenida con independencia de su procedencia. Ahora bien, solicitamos que se incida para que se ‘obligue’ a que un porcentaje de la cadena de valor sea local. Los proveedores de Ford , la industria auxiliar, han tenido que pasar por muchos años para demostrar su capacidad competitiva y ganar la confianza del gran cliente. Sería deseable no tener que tardar años y acelerar ese proceso con nuevos ‘grandes clientes’. Para eso estamos las organizaciones que aglutinamos empresas proveedoras y que podemos ayudar a identificar capacidades concretas, pero también la administración debe y puede forzar parte de ese proceso.

¿Qué le pediría al fabricante chino?

Nos gustaría que el trabajo lo hicieran empresas valencianas, que han demostrado que trabajan bien. Si solo vas a ensamblar aquí, para Ford y para la gente que trabaja allí bien, pero las empresas subsidiarias tendrían un problema grande. Pero todos estaríamos contentos si atraen trabajo a las empresas valencianas.

¿Se ha dependido demasiado de Ford?

Ford es una empresa tractora y eso nos puede gustar más o menos. A nosotros lo que nos gustaría es que la industria valenciana pudiera empezar a hacer otras cosas y que no dependiera tanto de Ford por si el día de mañana esto no fuera a buen término, pero todo apunta a que sí.

A finales de 2027 vence su mandato, dado que su antecesor Vicente Lafuente, presidente de la patronal autonómica CEV desde noviembre de 2025, fue elegido en 2023. ¿Tiene intención de presentarse?

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Ahora mismo mi prioridad es responder a la confianza depositada en mí y trabajar en ello. Quedan muchos hitos por delante. Ya habrá tiempo de hablar de esa fecha.