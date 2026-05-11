MSC incluye a Valenciaport en su nueva ruta hacia Oriente Medio

En un mundo convulso, especialmente desde que el estrecho de Ormuz está cortado al tráfico marítimo como consecuencia del ataque de Estados Undos e Israel contra Irán, las grandes navieras reorganizan sus tráficos para tratar de sortear los obstáculos a su negocio y dar servicio a sus clientes. Es lo que ha hecho la principal empresa del sector en el mundo y la que tiene mayor tráfico en el puerto de València: la ítalo-suiza MSC.

La compañía acaba de anunciar la puesta en marcha de una nueva ruta que conectará el norte de Europa con el Mar Rojo con escala en València, según el diario especializado en este sector ‘El Mercantil’. El primer viaje de este servicio se inició ayer, 10 de mayo, desde el puerto de la ciudad belga de Amberes, aunque la previsión es que la rotación del servicio comience en Gdansk (Polonia) y siga por Klaipeda (Lituania), Bremerhaven (Alemania) y llegue a la ciudad belga, desde donde partirá hacia los muelles de CSP Iberian Valencia Terminal y de Hutchison Ports en Barcelona. Desde ambos tardarán trece y quince días,en cada caso, para llegar hasta su destino final en barcos con capacitad para 15.000 TEU (contenedores de de seis metros de longitud).

Ruta

Desde los dos puertos españoles, la ruta seguirá por Gioia Tauro (Italia) y Abu Kir (Egipto). Tras cruzar el canal de Suez, llegará a las instalaciones de King Abdullah y Jeddah, en Arabia Saudí, y finalmente al recinto de Aqaba, en Jordania. La idea es que King Abdullah actúe como hub multimodal para alcanzar los mercados del Golfo Pérsico, que sufren el bloqueo de Ormuz. El objetivo, según afirma el citado rotativo citando a MSC, es «proporcionar opciones de envío fiables, eficientes y competitivas, con tiempos de tránsito mejorados para adaptarse a todo tipo de carga». Desde el recinto portuario saudí se alcanzará, mediante servicios de transporte por carretera, el puerto de Damman, que está ubicado en la costa de Arabia situada en el Golfo, y desde allí, con servicios marítimos ‘feeder’ hacia Kuwait, Irak, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos.

Un buque en el Mar Rojo, en una imagen de archivo / Levante-EMV

Esta nueva ruta tiene una enorme importancia tanto para el puerto de València como para las empresas de la autonomía que exportan a aquellos mercados, ya que de esta forma sortean el obstáculo insalvable que en estos momentos supone Ormuz, pero también adentrarse en un Mar Rojo vigilado por los huties de Yemen, vinculados a Irán. Los datos de la Autoridad Portuaria de València lo exponen con claridad.

Volúmenes

El recinto valenciano tranportó en el último año un total de 36.643 TEU al Mar Rojo, más que a la Europa atlántica o los países del sur y el este de África. La evolución interanual es negativa en un 2,65 %. El principal destino de estos contenedores fue Arabia Saudí, con 23.400, seguido de Jordania (6.146) y Egipto (5.864). Otros países de la zona, como Eritea, Sudán o Yemen, tienen una participación testimonial con entre 202 y 325 TEU. El puerto saudí de Jedda, con 23.400, es el que tiene mayor tráfico con València de esta parte del mundo, seguido por el jordano de Aqaba, con 6.145.

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El principal producto transportado entre ambas áreas son los materiales de construcción, con 7.800 TEU. También tienen mucho peso la maquinaria, los productos alimenticios, los químicos y los abonos. El volumen de toneladas transportadas asciende a 502,543, con una disminución del 21 % respecto al ejercicio precedente. De nuevo, el principal destino es Arabia Saudí, que acapara 319.000 toneladas. A continuación aparece Jordania, con 92.700. n