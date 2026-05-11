Santander AM ficha a Carmen Alonso (ex Morgan Stanley) como consejera delegada

Santander Asset Management (AM), brazo inversor del grupo bancario, ha nombrado a Carmen Alonso nueva consejera delegada de la entidad, según adelantó 'Bloomberg' y confirmó Europa Press.

Alonso sustituirá así a Samanta Ricciardi, quien avanzó el pasado mes de diciembre que dejaba su puesto para saltar a Fidelity después de acumular cerca de cuatro años al frente de la gestora.

La nueva consejera delegada de Santander AM acumula más de 30 años de experiencia internacional en gestión de activos y banca de inversión. Procede de Patria Investments, donde ocupó recientemente el cargo de socia y consejera delegada para Europa y Oriente Medio.

Anteriormente, fue responsable de Reino Unido e Iberia en Tikehau Capital, directora general en Morgan Stanley, en el área de financiación apalancada y adquisición de deuda, y ocupó puestos de alta responsabilidad en UBS, Merrill Lynch y HVB.

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Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, la directiva ha completado el Stanford Executive Program en la Stanford Graduate School of Business y posee un MBA por Babson College.