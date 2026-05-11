La valenciana Veracruz invierte 36 millones en su primer edificio de oficinas en Madrid

La sociedad STK, vinculada a la socimi de capital dominicano Veracruz Properties, con sede en Valencia, ha adquirido su primer inmueble de oficinas en Madrid que será gestionado por el grupo Veracruz. Se trata del edificio Amura, en Alcobendas, con más de 18.100 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), divididos en 5 plantas destinados a oficinas. La operación, suscrita el pasado 29 abril, por importe de 36,3 millones de euros, supone el salto a Madrid del grupo y da continuidad a la expansión de su portfolio inmobiliario en España.

Veracruz Properties se encargará de la gestión de este activo, con más un 80 % de ocupación, construido en 2002 y restaurado íntegramente en 2022. El inmueble se encuentra junto a la A-1, en un entorno consolidado como uno de los centros de actividad empresarial más dinámicos de Madrid. Alcobendas es hoy la segunda localidad española en concentración de multinacionales.

Entre las empresas ubicadas en el edificio Amura figuran: RIA, GEA e Ingram Micro. La última incorporación ha sido Planet Fitness que complementa los servicios del edificio y de la zona de Alcobendas.

La socimi Veracruz Properties cuenta en Valencia con dos edificios de oficinas ubicados en el Parque Empresarial Táctica de Paterna con una superficie de unos 18.000 m2 y oficinas de más de 1.000 m2 en la calle Colón, en pleno centro del Cap i Casal.

Centros comerciales

Además la socimi cuenta y gestiona importantes centros comerciales en el corredor levantino y en Andalucía tales como: Plaza Mayor Xàtiva, Plaza Mayor Gandía, Parque Comercial Parla Natura, en Parla ( Madrid) y El Arcángel en Córdoba y ha adquirido tres residencias para el cuidado de la tercera edad en Valencia

Salvador Fondeur, consejero delegado de la compañía, destaca: “Estamos muy ilusionados con este nuevo inicio en Amura. Amplia nuestro alcance en la comunidad de Madrid, abre las puertas a excelentes relaciones comerciales con empresas nacionales y multinacionales y permite diversificar nuestra base de activos a nivel sectorial y regional. El edificio Amura está localizado en la segunda localidad con más multinacionales de toda España que genera empleo para el doble de su población de la localidad".

El directivo añade: "El edificio cuenta con un diseño funcional y moderno y tiene excelentes conexiones con Madrid ciudad y con el Aeropuerto de Barajas. Con nuestra gestión activa seremos capaces de seguir agregando valor a este activo, a nuestros clientes y a la zona de Alcobendas.”

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Con la adquisición de este activo por parte de STK, Veracruz Properties incrementa el valor de su cartera de activos bajo gestión a unos 221 millones de euros, consolidando su posición como un actor relevante en el sector inmobiliario español.